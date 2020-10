Fehmarn/Heiligenhafen : So verlief das Hochwasser in Ostholstein

Erste Bilanz: Die Flut verlief glimpflich. Die Sandverluste scheinen nicht hoch zu sein.

von Alexander Steenbeck

15. Oktober 2020, 11:21 Uhr

Fehmarn/Heiligenhafen | Nach dem Ostseehochwasser steht fest: Die Flut verlief glimpflich. Zumindest in waren kaum Schäden in Heiligenhafen zu verzeichnen – dort, wo noch in der Nacht zuvor Teile des Graswarders überschwemmt worden waren. Die Zufahrtstraße auf dem Graswarder stand kniehoch unter Wasser, die Brandung klatschte gegen die Fundamente der Häuser. Aber: Alles hielt stand. Die Sandverluste scheinen nicht hoch zu sein.

Im Hafen von Burg auf Fehmarn drückte das Wasser auf dem Parkplatz hoch. Teilweise waren die Parkflächen überflutet. Wohnmobile standen dicht am hochgedrückten Wasser. Auch einige tieferliegende Flächen im Hafen standen unter Wasser. Dort schwamm schnell das im Wasser, was nicht gesichert war, wie Utensilien von Fischern.

Auch im Hafen von Orth gab es Überschwemmungen. Stege waren teilweise unter Wasser gedrückt, Stromkabel lagen im Wasser.

Am Morgen hatte die Leitstelle gegen 9.30 Uhr Entwarnung gegeben. Der Wasserstand der Ostsee ist zwar noch hoch, das Wasser geht aber immer weiter zurück.