Eutin : So sicher fühlen sich die Menschen in Ostholstein

Die Polizeidirektion Lübeck hat die Studie „Befragung zur Sicherheit und Kriminalität“ vorgestellt.

von Alexander Steenbeck

07. April 2019, 14:19 Uhr

Die meisten Ostholsteiner fühlen sich sicher. Das geht aus der Studie „Befragung zur Sicherheit und Kriminalität“ hervor, die die Polizeidirektion Lübeck jetzt vorgestellt hat. Die Furcht vor Kriminalität ist eher gering: So berichten 11,6 Prozent der im Rahmen der Studie befragten Ostholsteiner von einem eher hohen oder hohen Unsicherheitsgefühl in ihrer Wohnumgebung. Der Landesdurchschnitt liegt hier bei 13,2 Prozent.

Aber: Der Anteil an Personen, die befürchten, Opfer einer Straftat zu werden, ist nicht nur in Schleswig-Holstein von 2015 zu 2017 gestiegen (von 9,9 auf 13,3 Prozent), sondern auch in Ostholstein (7,9 auf 14,0 Prozent).

Geringe Anzeigequote in Ostholstein

Die Untersuchung der jüngst erhobenen Daten ergab aber auch, dass die Polizei nicht von allen Straftaten Kenntnis erlangt – nicht verwunderlich, dass der Bericht auch den Titel Dunkelfeldstudie trägt. Denn nur 28,4 Prozent der Straftaten werden in Ostholstein bei der Polizei angezeigt. „Der Kreis unterscheidet sich somit nicht signifikant von dem Durchschnitt für das Land Schleswig-Holstein“, sagte Dr. Lars Riesner, Leiter der Kriminologischen Forschungsstelle beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein. Aber: Die Anzeigequoten zwischen den unterschiedlichen Delikten variieren erheblich. Häufig angezeigt werden Kfz-Diebstahl (SH: 96,7 Prozent) und Wohnungseinbrüche (SH: 90,2 Prozent). Selten angezeigt werden Bedrohung (SH: 13,0 Prozent) und Sexualdelikte (SH: 6,6 Prozent).

Gute Noten für die Polizeiarbeit

Die Bewertung der Polizeiarbeit fällt im Kreis bei dem überwiegenden Anteil der Bürger positiv aus und unterscheidet sich nicht vom Landesdurchschnitt. In Ostholstein ist der Anteil derer, die der Aussage „Bei uns wird man von der Polizei gerecht behandelt“ völlig oder eher zustimmen, von 2015 zu 2017 signifikant gestiegen (von 88,3 auf 92,3 Prozent).

Die Überzeugung, dass die Polizei hilft, wenn jemand Opfer einer Straftat wird, hat in Ostholstein zugenommen – von 88,4 auf 93,8 Prozent. Die Landesentwicklung verläuft hier sehr ähnlich (von 87,2 auf 92,4 Prozent).

Die Polizei hinsichtlich verschiedener Eigenschaften einzuschätzen, wurde ebenfalls in der Studie abgefragt. „Es zeigte sich, dass die allermeisten Bürger die Polizei als bürgerfreundlich, höflich, gepflegt, flexibel, interessiert und professionell wahrnehmen“, sagte Riesner. Insgesamt sehen 93,5 Prozent der Ostholsteiner die Polizei eher oder völlig als vertrauenswürdig. Im Jahr 2015 waren es 88,8 Prozent.

Kritik von der Polizeigewerkschaft

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPOLG) sprach indes von Licht und Schatten bei der Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Lübeck. Als erschreckend bewertet die Gewerkschaft die Erkenntnis der Dunkelfeldstudie, dass die Polizei lediglich von knapp 30 Prozent aller begangenen Straftaten überhaupt Kenntnis erhält.

Zwar sei es erfreulich, dass der weitüberwiegende Teil der Bevölkerung der Polizei insgesamt „ein gutes Zeugnis“ ausstellt und ihr vertraut. „Dem gegenüber steht aber die Tatsache, dass nahezu 70 Prozent aller Personen, die Opfer einer Straftat wurden, keine Veranlassung sahen, diese bei der Polizei zur Anzeige zu bringen“, sagte Thomas Nommensen, Stellvertretender Landesvorsitzender und Kreisvorsitzender Lübeck-Ostholsteinder DPOLG.

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei ohnehin von vielen Faktoren abhängig, die „sehr wenig mit der vorgestellten Statistik zu tun haben“, so Nommensen. Dazu zählte er etwa besonders beunruhigende schwere Straftaten oder regional begrenzte Serienkriminalität mit viel Außenwirkung auf Bürger. „Aber auch vernachlässigte und schlecht beleuchtete Straßenzüge und Viertel mit einem hohen Verwahrlosungsgrad tragen dazu bei. Zudem kann mediale Berichterstattung über Kriminalität das Sicherheitsgefühl beeinflussen“, so Nommensen. Die Anzahl der Straftaten, die der Polizei bekannt geworden sind, wie auch die Aufklärungsquote in Lübeck und Ostholstein seien zudem im Vorjahresvergleich nahezu gleichbleibend. Erfreulicherweise sei in manchen Bereichen, wie etwa der Anzahl der Wohnungseinbrüche, regional unterschiedlich ein Rückgang zu verzeichnen.

Aus Sicht der Gewerkschaft benötigt die Polizei in Lübeck und Ostholstein deutlich mehr Personal für die Bekämpfung jedweder Kriminalität, so auch den Rauschgiftdelikten.