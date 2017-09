Sitzungen sollen künftig barrierefrei sein

von Constanze Emde

erstellt am 07.Sep.2017 | 00:33 Uhr

Es war die erste inhaltliche Sitzung des Mobilitätsbeirates seit langem – und die erste nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Jens Rose-Zeuner im Juni dieses Jahres. Eines wurde schnell klar: Die Mitglieder wollen engagiert arbeiten und machen dies in einem für Eutin ungewohnt freundlichem Miteinander in ihrer Sitzung.

Sie sind zwar „nur“ ein Beirat und für die Umsetzung ihrer Ideen immer noch auf die politischen Entscheidungen in den Ausschüssen angewiesen, aber sie gehen die Themen, in denen sie die Ausschüsse beraten, beherzt und engagiert an. Gleich in der ersten Sitzung ging es neben dem Radverkehrskonzept (Text „Eutin braucht ein Konzept“ auf dieser Seite) um den Aktionsplan Inklusion, den nun auch die Stadt Eutin mit Hilfe von Jutta Harter als Koordinatorin aus Rathaus auf den Weg bringt. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Nachdem der Hauptausschuss im Frühjahr die ersten Handlungsfelder wie Bildung, Mobilität, Kultur und Tourismus sowie Kommunikation festgelegt hat, soll der Aktionsplan nach der Beratung in allen Ausschüssen schließlich zum Jahresende in der Stadtvertretung abgesegnet werden. „2018 wollen wir dann die festgelegten Maßnahmen umsetzen“, erklärte Harter dem Mobilitätsbeirat, der als erstes Gremium über die Inhalte der Themenschwerpunkte am Dienstagabend beraten hatte.

„Es ist eigentlich absurd, dass wir als Mobilitätsbeirat über Barrierefreiheit beraten und das in einem Raum, der nicht einmal jedem zugänglich ist, weil nur Treppen hinauf führen“, sagte Jens Rose-Zeuner, Vorsitzender des Beirates. Er wünsche sich, dass die Frage nach der Barrierefreiheit für alle öffentlichen Sitzungen Eutins künftig in den Fokus rückt. Harter nickte zustimmend: „In diesem Haus eine Barrierefreiheit hinzubekommen, ist illusorisch. Ich verspreche mir da wirklich viel von der Sanierung der Reithalle. Wenn Ihnen das jetzt schon wichtig ist, gibt es Möglichkeiten, die wir nur prüfen müssen.“

,Beiratsmitglied Alexander Bauer regte an, auch noch die öffentlichen Bauvorhaben in den Fokus des Aktionsplanes zu rücken, ebenso die Übergangsphase bei Baustellen und die Einrichtung dr Baustellen an sich. Rose-Zeuner: „Das scheint leider wieder in Vergessenheit geraten zu sein. Ich sehe oft Stufen und Kanten bei den Baustellen. Das ist für Menschen, die auf Rollen für ihre Fortbewegung angewiesen sind, ein echtes Problem.“ Dies habe er zu Beginn des Ersatzbusbahnhofes erst jüngst gesehen. „Da gab es keine barrierefreie Zuwegung, keine Sitzmöglichkeit und kein Wetterschutz. Das ist für viele ein echter Ausschluss. Da darf nicht passieren“, so Rose-Zeuner.

Dem Aktionsplan Inklusion stimmte der Beirat mit den Ergänzungswünschen einstimmig zu. Nun geht der Plan in alle Ausschüsse zur weiteren Beratung.