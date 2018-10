von Michael Kuhr

12. Oktober 2018, 12:32 Uhr

Die nächste Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung findet am Montag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus des Kurgastes in Bosau statt. Nach der Einwohnerfragestunde und dem Bericht des Bürgermeisters beginnt auch schon der nicht öffentliche Teil. Darin geht es um die Besetzung der Stelle des Leitenden Verwaltungsbeamten für das Amt Großer Plöner See.