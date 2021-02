Aktuelle Coronazahlen : Sinkflug vorbei – und jeweils ein Toter in den Kreisen Ostholstein und Plön

Zahlen der Neuinfektionen nehmen nicht mehr ab, Inzidenzen steigen.

von Achim Krauskopf

22. Februar 2021, 17:01 Uhr

Eutin/Plön | Der bundesweite Trend, dass die Corona-Infektionszahlen nicht mehr sinken, gilt auch für die Kreise Ostholstein und Plön: Beide melden jeweils einen weiteren Todesfall und eine steigenden Inzidenz.

Nach den Angaben von Carina Leonhardt aus dem Eutiner Kreishaus hat es zwischen Freitag und Montag in Ostholstein 41 neue Infektionen gegeben. Die Gesamtzahl stieg damit auf 1860.

Inzidenz auf 40,9 gestiegen

Aktuell positiv sind 205, sechs weniger, in klinischer Behandlung sind 24 Menschen, ein Patient mehr, und die Zahl Corona-Toten ist um einen auf 60 gestiegen. In Quarantäne sind 211 Menschen, 51 weniger als am Freitag. Die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner über sieben Tage ist übers Wochenende von 33,9 auf 40,9 gestiegen.

Im bundesweiten Ranking aller Städte und Kreise des Robert-Koch-Institutes (RKI) lag Ostholstein am Freitag auf 77 und gestern auf 112.

Plön: 16 Neuinfektionen

Rebekka Merholz vom Kreis Plön meldet 16 Neuinfektionen seit Freitag, die Gesamtzahl erreicht 851. Aktuell positiv sind 53, zehn mehr, als genesen gelten 774 (+5). Mit einem weiteren Todesfall, eine hoch betagte Person, sind 24 Menschen im Kreis Plön gestorben. Unverändert sind sieben Menschen in klinischer Behandlung, 108 (+18) sind in Quarantäne.

Von 12 auf 51 gefallen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Plön von 19,4 auf 31,12 gestiegen. Im Bundesranking ist der Kreis von Platz 12 auf 51 gesunken.