Malente : „Sing joyfully“: Kammerchor in der Magdalenen-Kirche

Avatar_shz von Bernd Schröder

16. Oktober 2019, 09:00 Uhr

Malente | Der Kammerchor „Pro Musica Bremen“ tritt am kommenden Sonnabend, 19. Oktober, in der Maria-Magdalenen-Kirche auf. Beginn des Konzerts unter dem Motto „Sing joyfully“ ist um 17 Uhr. „Hinter dem klanglich und inhaltlich breit aufgefächerten Jubiläumsprogramm unter Leitung von Renate Meyhöfer-Bratschke verbergen sich 30 Jahre Kammerchor „Pro Musica Bremen“, erklärte Henning Rasch, Kirchenmusiker in der Holsteinischen Schweiz.

Die fünfstimmige Motette von William Byrd sei gleichsam als Motto zu verstehen: „Sing joyfully unto the Lord“. Daneben zu hören seien unsterbliche Chorstandards, wie die anspruchsvolle Motette von Johannes Brahms „Warum ist das Licht gegeben“ mit ihrem tiefgründigen Text und den typisch romantischen Klangfarben oder die Bach-Motette „Komm, Jesu, komm“, die am Ende des Kirchenjahres an die eigene Endlichkeit erinnere.

Vertreten sei aber auch die anspruchsvolle zeitgenössische Chormusik mit Komponistennamen wie Trond Kverno, Ola Gjeilo und Javier Busto. Der Eintritt ist frei.