Simulationstraining in der Kinderklinik

von Alexander Steenbeck

27. September 2018, 15:44 Uhr

Ärzte und Pflegepersonal der Kinderklinik von Sana in Eutin haben in dieser Woche im Simulationstraining medizinisch relevante Notfallszenarien und Zwischenfälle nachgestellt und die Zusammenarbeit und Kommunikation untereinander in Stresssituationen geübt. Dabei kamen hochmoderne Puppen zum Einsatz, die die Symptome der ausgesuchten Notfälle lebensecht wiedergeben. Die Patientensimulatoren gibt es als Neugeborenenpuppe, Kleinkind und Teenager. Sie simulieren Puls und Atmung und können husten. Die 21 Übungsteilnehmer können an ihnen den Herzschlag abhorchen, Venenkatheter anlegen, sie intubieren und sie bei Herzstillstand sogar mit dem eigenen Defibrillator reanimieren.

„Für uns ist es ganz wichtig, dass bei Zwischen- und Notfällen die Abläufe stimmen“, sagt Dr. med. Katja Stenzel, Chefärztin des Mutter Kind Zentrums bei Sana in Eutin. „Das können wir mit den Patientensimulatoren realitätsnah üben. Dazu trägt auch bei, dass wir in unseren eigenen Räumen simulieren. Hier weiß jeder, was wo ist.“ Wie im wirklichen Leben wussten die Teilnehmer vorab nicht, mit welchen Fällen sie konfrontiert werden. Durchgespielt wurden allergischer Schock, schwere Infektion mit Kreislaufversagen und fieberhafter Krampfanfall. 15 Pflegekräfte und sechs Ärzte haben am Teamtraining teilgenommen. Jede Trainingssituation wurde per Video in einen anderen Raum übertragen, wo eine zweite Gruppe die Abläufe live verfolgen konnte.