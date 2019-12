Silo in Pönitz brennt

von Achim Krauskopf

16. Dezember 2019, 12:57 Uhr

Pönitz | Ein Feuer in einem Siloturm in Pönitz hat heute mehr als sieben Stunden lang ein Großaufgebot an Feuerwehren gefordert. Um 10.16 Uhr waren Wehren aus der Gemeinde Schrbeutz und aus dem benachbarten Süsel alarmiert worden, nachdem Mitarbeiter ein Feuer in einer von insgesamt 16 Röhren entdeckt hatten, in die der 30 Meter hohen Turm gegliedert ist. In einer Röhre war Raps in Brand geraten.

Während insgesamt sechs Feuerwehren in die Pönitzer Lindenstraße eilten, ließen Mitarbeiter einen Teil des Rapses aus der Röhre ab, wie Einsatzleiter und Gemeindewehrführer Patrick Bönig sagte. „Das Rapsfach ist weitgehend leer, aber es gibt Reste drin, die nicht brennen“, stellte Bönig gut eine Stunde nach Beginn des Einsatzes fest.

Zu diesem Zeitpunkt fuhren die Züge auf der Strecke Lübeck-Eutin noch, an das das Betriebsgelände liegt, ab der die Lindenstraße war gesperrt – und die Berufsfeuerwehr Lübeck war angefordrt, weil sie die Möglichkeit hat, Brände mit Kohlendioxidgas zu löschen.

„Das ging technisch leider nicht“, sagte Böning später. Stattdessen wurden mit Hilfe des Teleskopmastes der Scharbeutzer Feuerwehr Löcher in die Außenhaut der Röhre geschnitten und durch die Wasser eingeleitet.

Wegen des hohen Wasserbvedarfs für Kühlung und Löschen wurden zur Schwartau zwei Schlauchleitungen über die Bahngleise hinweg gelegt, weshalb der Bahnverkehr gegen 13 Uhr eingestellt und die Züge zwischen Eutin und Pansdorf später durch Busse ersetzt wurden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Pönitz, Scharbeutz, Haffkrug, Gleschendorf und Schürsdorf sowie Süsel, außerdem wurden Ahrensbök und Pansdorf nachalarmiert, alles zusammen mehr als 100 Einsatzkräfte.