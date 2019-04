Turnen : Silke Hintz gewinnt Landestitel

Sportlerin von „Plön bewegt“ ist bei den Landesmeisterschaften erfolgreich.

von Harald Klipp

12. April 2019, 19:21 Uhr

Kiel | Der Verein „Plön bewegt“ hat eine frischgebackene Landesmeisterin in seinen Reihen. Im Landesleistungszentrum Kiel sicherte sich Silke Hintz bei den Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren den Titel in der Altersklasse 60+.

Nur elf Teilnehmerinnen gingen in unterschiedlichen Altersklassen an die Geräte. Silke Hintz turnte einen Zweikampf, es können drei Geräte geturnt werden, zwei kommen in die Wertung. Am Stufenbarren lief es gut. Sie bekam 11,85 Punkte. Auf der Bank – ab 40+ geht es auf die Bank und nicht auf den Schwebebalken – hatte Silke Hintz ihre Übung umgestellt und wurde mit 13,9 Punkten belohnt, das war die zweitbeste Wertung. Am Boden zeigte Silke Hintz eine neue Übung, dafür gab es 12,35 Punkte. Silke Hintz hat sich für Deutschen Meisterschaften qualifiziert, die Mitte Mai in Bühl stattfinden.