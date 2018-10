Sieg in letzter Minute

Fußball-Kreisliga Ostholstein: Sportvereinigung Pönitz untermauert Tabellenführung mit Auswärtserfolg

von Harald Klipp

08. Oktober 2018, 21:44 Uhr

Der TSV Neustadt verlor das Spitzenspiel der Kreisliga Ostholstein 2:3 (0:2) gegen den Spitzenreiter Sportvereinigung Pönitz. Die Neustädter agierten in der ersten Hälfte zu zaghaft. Die Gäste waren in dieser Spielzeit besser und nutzten ihre wenigen Chancen effektiv.

Mit einem Freistoß aus 35 Metern aus rechter Position erzielte Sebastian Balschus das 0:1 (22.). Pönitz erhöhte nun den Druck. Nach einem Pass ins Zentrum schoss Jonas Felbinger das 2:0 (28.). Nach dem Seitenwechsel stand Neustadt kompakter und investierte mehr in die Offensive. Nach einer Flanke in den Pönitzer Strafraum kam es zum Foul an einem Neustädter. Schiedsrichter Wendt Köhler entschied auf Elfmeter. Kapitän Tim Bolbrinker verwandelte sicher zum 1:2 (65.). Nun waren die Gastgeber am Drücker und drängten auf den Ausgleich, den Pascal Sievers markierte (82.).

Beide Teams wollten sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben und setzten auf Angriff. Sebastian Balschus scheiterte noch, doch Sascha Koch machte es besser, er erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor (90.+1).

„Das war eine unglückliche und unverdiente Niederlage. Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen, da wir personell extrem angeschlagen waren. Wir haben den 0:2-Rückstand aufgeholt und dann auf das Siegtor gedrängt. Die Sportvereinigung Pönitz macht aus ihrer vierten Chance aus extrem abseitsverdächtiger Position den Treffer. Glückliche drei Punkte für Pönitz. Wir werden nächste Woche versuchen wieder zu punkten“, meinte der Neustädter Trainer Christian Kamm.

Der Pönitzer Trainer Christian Born freute sich über den Sieg: „Wir waren in der ersten Hälfte überlegen. Von Neustadt kam nicht viel. In der zweiten Hälfte hat Neustadt besser gespielt und wir brauchten eine Weile, um uns darauf einzustellen. Nach dem Ausgleich ging ein Ruck durch die Mannschaft und wir wollten den Siegtreffer erzielen. Wir haben zum vierten Mal einen Last-Minute-Siegtreffer geschossen, was für die Moral des Teams spricht.“