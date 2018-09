Sieben neue Seile für die Sundbrücke

von Alexander Steenbeck

28. September 2018, 18:01 Uhr

Die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Straßenbau führen ihr Instandhaltungsprogramm an der Fehmarnsundbrücke fort, um einen weiteren sicheren Betrieb der Brücke zu ermöglichen. So sollen in den kommenden drei Jahren sieben der am „Kleiderbügel“ genannten Bauwerk gespannten Stahlseile ausgetauscht werden. Und an allen Seilen wird zudem der Korrosionsschutz erneuert. Die Sanierungsarbeiten sollen im kommenden Jahr starten und 2021 abgeschlossen sein. Die Bahn betonte weiterhin, dass keine Gefahr für den Straßen- oder Bahnverkehr besteht.