SHMF in Eutin und Plön

Freiluft-Konzerte von Justus Frantz am 2. August in Plön und vom Martin-Grubinger-Trio in Eutin

von Achim Krauskopf

23. Juli 2020, 14:10 Uhr

Plön/Eutin | „Drums on Wheels“ nennt der Percussionist Martin Grubinger seine Konzertreise, die ihn beim Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) zu 14 Konzerten an acht Orten im ganzen Land führt. Darunter ist am Sonntag, 9. August, ein Konzert in Eutin auf den Parkplatz am Alten Bauhof.

Der Pianist und Festivalgründer Justus Frantz ist eine Woche vorher am Sonntag, 2. August, bei zwei musikalischen Stippvisiten zu erleben. Eine führt ihn nach Plön auf de Reitbahn.

Der Kartenverkauf hat über das Internet begonnen. Es wird vor Ort keine Konzertkassen geben, damit die Abstandskonzepte für die Konzertbesucher nicht durch unkontrolliert hohen Zuspruch in Gefahr geraten.

Ohne Justus Frantz (kleines Foto) gäbe es das SHMF höchstwahrscheinlich nicht: Der nach der Flucht der Familie aus Schlesien auf dem Gut Testorf (Ostholstein) aufgewachsene Pianist wurde 1986 Professor an der Hamburger Musikhochschule. Im selben Jahr gündete er das SHMF, dessen Intendant er bis 1994 war.

Am Programm des Fetivals in diesem Jahr beteiligt sich Frantz mit musikalischen Stippvisiten die ihn am 2. August nach Plön und Schenefeld führen. In den rund einstündigen Konzerten präsentiert er Werke von Frédéric Chopin solistisch am Klavier.

Martin Grubinger wird vo SHMF mit dem Attribut „Percussion-Star“ ausgestattet, und tatsächlich ist der in Salzburg geborene Österreicher, seit 2015 Dozent der Züricher Hochschule der Künste und seit 2018 Professor für klassisches Schlagwerk/Multipercussion an der Universität seiner Heimatstadt ein herausragender Vertreter seines Genres. Grubinger ist auch beim SHMF mehrfach Garant für ausverkauft Konzerte gewesen, 2007 erhielt er beim SHMF den Leonard-Bernstein-Award und 2015 war er Porträtkünstler. Martin Grubingers Repertoire reicht von solistischen Werken über kammermusikalische Programme mit seinem Percussive Planet Ensemble bis hin zu Solokonzerten. Besonders hat der Österreicher das Schlagwerk als Soloinstrument in den Mittelpunkt des klassischen Konzertbetriebs gestellt.

Bei seiner Tour „Drums on Wheels“ besteht Grubingers Bühne aus zwei Lastwagen, auf denen Instrumente für drei Schlagzeuger montiert sind. Mit an Bord sind Slavik Stakhov und Richard Putz, die zusammen mit Grubinger ein eingespieltes Trio bilden.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Dauer der Konzerte auf 60 Minuten beschränkt. Es werden ausschließlich sogenannte Duo-Karten angeboten, die die Einhaltung des Mindestabstands zu den Sitznachbarn gewährleistet. Diese Eintrittskarte ermöglicht es dem Kunden, kostenfrei eine Begleitung in das Konzert mitzunehmen. Eine Duo-Karte gilt somit grundsätzlich für zwei nebeneinanderliegende Sitzplätze. Pro Kunde können maximal zwei Duo-Karten pro Konzert erworben werden, Ermäßigungen werden gewährt. Es gibt keine Gastronomie, zu jeder Duo-Karte werden vor Ort aber zwei Laugengebäcke und zwei Flaschen Wasser kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Kartenbuchung ist online unter www.shmf.de und telefonisch über 0431 23 70 70 möglich. Eine Konzertkasse gibt es nicht.Es gibt Keine Konzertkasse





