SG Scharbeutz/Süsel findet kein Rezept gegen Dribbelkünstler

von Harald Klipp

20. November 2018, 20:38 Uhr

Die SG Scharbeutz/Süsel verlor in der A-Klasse mit 1:2(0:2) bei der Reserve des TSV Lütjenburg. Die SG kam mit der Spielweise des Gegners nicht zurecht, der seine Dribbelstärke im Spiel Eins-gegen-Eins ausspielte.

Die Gastgeber erzielten früh das 1:0 durch Almajd Alkoud (2.). Reza Rahimi schoss mit einem kuriosen Tor das 2:0 (24.). Der Ball ging an die Latte, von dort an den Hinterkopf von Torhüter Thorsten Klüver und von dort ins Tor. Scharbeutz gestaltete das Spiel in der zweiten Halbzeit offener. Gerrit Rueffer schoss das 2:1 (63.). Ab der 70. Minute spielten die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lütjenburg II in Überzahl. Es reichte aber nicht mehr, um noch einen Punkt aus dem Kreis Plön zu entführen. „Es war eine gerechte Niederlage. Lütjenburg II hat eine sehr eigene Spielart. Immer durch die Mitte und viel Dribbling. Dagegen haben wir nicht die richtigen Mittel gefunden“, sagte der Scharbeutzer Trainer Jürgen Grimm.