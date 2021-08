Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : SG Sarau/Bosau wird eiskalt ausgekontert

Trainer Robertino Borja beklagt viele Ausfälle und zwei weitere verletzte Spieler

Lübeck | Die SG Sarau/Bosau verlor in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost mit 2:3 (0:1) gegen den SC Rapid Lübeck. In einem hitzigen und temporeichen Spiel schenkten sich beide Teams nichts. Lasse Leinweber trifft per Foulelfmeter Nach einem Einwurf erzielte Serdar Hassan das 1:0 für Rapid (32.). Kurz vor der Pause knockte der Lübecker Torhüter Moritz Becker bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.