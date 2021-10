Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : SG Sarau/Bosau vergibt beim VfL Vorwerk zu viele Chancen

Lübecker gewinnen nach zwei Toren in den letzten Spielminuten glücklich 2:0(0:0).

Lübeck | Die SG Sarau/Bosau verlor in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost mit 0:2(0:0) beim VfL Vorwerk. Die Gäste beherrschten das Spiel über die gesamten 90 Minuten. Es haperte aber an der Chancenverwertung. Christoph August köpft den Ball an die Latte So köpfte Lasse Leinweber knapp vorbei, Philipp Truschkowski scheiterte ebenso wie Jasper Frahm mit einem Frei...

