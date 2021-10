Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : SG Sarau/Bosau kassiert beim TSV Lensahn spät den Ausgleichstreffer

Sarauer Trainer Robertino Borja ärgert sich über den Zeitpunkt des Ausgleichs von Thorben Ratje.

Lensahn | Die SG Sarau/Bosau hat in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost ein 2:2(1:1)-Unentschieden vom TSV Lensahn mitgebracht. Dabei fiel der Ausgleichstreffer erst kurz vor Schluss. Prieß gelingt das Sarauer Tor zum 2:1 Die ersatzgeschwächten Gäste gingen in der siebten Minute durch Jasper Schnoor mit 1:0 in Führung. In der 23. Minute verhinderte Luka Schmied den...

