SG Sarau/Bosau beweist in Bad Oldesloe den längeren Atem

von Harald Klipp

16. September 2018, 23:00 Uhr

Die SG Sarau/Bosau hat am Sonnabend in der Verbandsliga Süd mit 4:1(1:1) Toren beim VfL Oldesloe gewonnen. Die Gastgeber waren aufgrund der Tabellensituation bereits im Zugzwang und übten früh Druck aus. Die SG Sarau/Bosau hingegen hatte Probleme im Spielaufbau, überließ den Ball zu leicht dem Gegner und kassierte folgerichtig das 0:1 durch Yannik Teichmann (16.).

Mit zunehmender Spieldauer steigerten sich die Gäste und erspielten sich erste Chancen. Nachdem Jannik Niebergall im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, verwandelte Malte Villbrandt den fälligen Elfmeter zum 1:1 (45.). Nach der Pause konnte Sarau sein Offensivspiel entfalten und nutzte die Breite des Platzes, während die Gastgeber nun konditionell abbauten. Nach Vorlage von Hans Reimers schoss Sascha Meyer das 2:1 (56.).

Malte Gerich sah nach 63 Minuten die Gelb-Rote Karte. Zehn Minuten später kassierte auch ein Oldesloer Spieler die Ampelkarte (73.). Die Stormarner setzten nun alles auf eine Karte und drängten nach vorne. Malte Villbrandt nutzte einen Konter zum 3:1 (79.). In der 84. Minute markierte Jannik Niebergall mit dem 4:1 den Endstand.

„Der VfL Oldesloe hatte sich in der ersten Halbzeit viel vorgenommen. In der zweiten Hälfte hatten wir die bessere Kondition, während Oldesloe der druckvollen ersten Hälfte Tribut gezollt hat. So sind wir zu unseren Chancen gekommen, die wir auch genutzt haben. Von daher war das ein verdienter Sieg“, meinte der Sarauer Co-Trainer Jörn Schläfke.

In der Tabelle haben die Sarauer aus acht Verbandsligaspielen 14 Punkte geholt und dabei 19:11 Tore erzielt. Für einen Aufsteiger ist das eine ausgezeichnete Ausbeute.