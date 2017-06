SG Eutin/Neustadt gewinnt den Kreispokal

Die B-Juniorinnen der SG Eutin/Neustadt haben ihre gute Saison mit dem Gewinn des Kreispokals Ostholstein/Lübeck gekrönt. Sie setzten sich beim gastgebenden TSV Pansdorf mit 1:0(0:0) gegen den TSV Ratekau durch.

Die Eutiner-Neustädter Spielgemeinschaft zeigte eine starke erste Halbzeit und erstickte die Offensivbemühungen der Ratekauer bereits im Ansatz. Zwar kombinierte Eutin/Neustadt gefällig, zollte läuferisch aber der Hitze ihren Tribut. Die Ratekauerinnen standen in der Defensive ebenfalls sicher und ließen mit ihrer Fünferkette wenig Chancen zu. Die beste Gelegenheit hatte Sarah Hohenstein mit einem Distanzschuss, der an die Latte ging. Weitere Tormöglichkeiten vereitelte die gut aufgelegte Ratekauer Keeperin.

Nach dem Seitenwechsel kam Ratekau besser ins Spiel. Jetzt bewies Svea Kreutzer im Tor der SG Eutin/Neustadt ihre Torhüterqualitäten und hielt die Partie offen. Chancen gab es nun auf beiden Seiten, doch erst in der 79. Minute erzielte Jonna Braun den 1:0-Siegtreffer. „Das war alles in allem ein verdienter Sieg in einem spannenden Spiel, welches vor allem durch die Torwartleistungen geprägt war“, sagte der Eutiner Co-Trainer Sören Hüttmann.

Zwei weitere Titel wurden vergeben. In der C-Jugend gewann der SV Viktoria Lübeck mit 4:3 gegen den Oldenburger SV. Die Lübeckerinnen drehten in Unterzahl eine komfortable 3:1-Führung der Oldenburgerinnen. „Es war ein sehr spannendes Endspiel mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten. Das war Werbung für den Mädchenfußball“, freute sich Staffelleiter Volkmar Herbst bei der Siegerehrung.

Den Abschluss des Kreispokaltages bildeten die Frauenmannschaften des TSV Pansdorf und der SG Siems/Dänischburg. Im Endspiel setzten sich die Lübeckerinnen mit 3:2(1:1) gegen die Gastgeberinnen durch und holten zum dritten Mal in Folge den Pokal. Für die Siegerinnen trafen Martha Thomasschewski, Julia Gramkow und Sophia Hagedorn. Melanie Schöning und Nicole Körner erzielten die Treffer für Pansdorf. „Der Endspieltag der Frauen und Mädchen in Pansdorf war eine gelungene Veranstaltung“, fasste Staffelleiter Herbst zusammen.

von Harald Klipp

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:16 Uhr