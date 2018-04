Sexuelle Nötigung ließ sich nicht nachweisen – Freispruch

von Bernd Schröder

26. April 2018, 18:03 Uhr

War es Absicht oder nur ein Versehen? Wegen sexueller Nötigung stand gestern ein 68-Jähriger vor dem Eutiner Amtsgericht. Dem Mann aus dem niedersächsischen Bad Bevensen wurde vorgeworfen, Anfang Januar in der Scharbeutzer Ostsee-Therme im textilfreien Saunabereich einen 22-jährigen Studenten aus Karlsruhe unsittlich berührt zu haben. Am Ende stand Aussage gegen Aussage, so dass selbst Staatsanwältin Renate Hansen auf Freispruch plädierte. Dem folgte Amtsrichterin Anke Erlenstädt.

Aus Sicht des jungen Mannes, der nach eigener Aussage mit seinem Mann die Flitterwochen in Scharbeutz verbracht hatte, war der Fall klar. Im Whirlpool habe ihn der Angeklagte zunächst ein oder zwei Mal mit der Hand am Knie berührt. „Die habe ich dann zurückgewiesen und gedacht, das würde reichen.“ Doch dem war aus Sicht des Studenten nicht so: „Dann spürte ich, wie die Hand von oben meinen Penis griff“, berichtete er. Laut Anklage sprang der Student empört aus dem Whirlpool und informierte das Personal. Das verwies den Angeklagten schließlich unter Beteiligung der Polizei des Hauses.

Damals sollen zwar noch weitere Thermen-Besucher im Pool gesessen haben, diese waren aber als Zeugen nicht mehr greifbar. So hatte das Gericht nur noch die Aussage des Angeklagten. Der strafrechtlich unbescholtene Mann räumte zwar ein, den jungen Mann berührt zu haben, dies sei aber unabsichtlich passiert. Er selbst habe ein Bein unter seinem Bein gespürt. „Ich versuchte, dieses beiseite zu schieben und habe wohl ein Weichteil berührt“, schildert der Angeklagte, dem die Anwesenheit des Studenten sichtlich unangenehm war. Auch wenn dieser sprach, blickte er weiter angestrengt zur Richterin.

Auf Nachfragen bekräftigte der Student, dass es sich um eine absichtliche Berührung gehandelt habe: „Es war eine gezielte Greifbewegung von oben.“ Doch da es im voll besetzten Whirlpool sehr eng zuging, blieben Richterin Erlenstädt Zweifel an einer absichtlichen Berührung. „Nach dem, was wir gehört haben, ist es für mich ganz schwer, mir eine Überzeugung zu bilden“, sagte sie. Der Student habe die Berührung als Nötigung empfunden, sie müsse diese jedoch nachweisen können, begründete sie den Freispruch. Es gelte der Grundsatz „in dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten.