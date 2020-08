SPD-Landeschefin in Plön : Serpil Midyatli dankt Lidl-Mitarbeitern für Arbeit in Corona-Zeiten

„Sie haben uns die Sicherheit gegeben, dass es immer Lebensmittel gibt. Hochachtung vor dem, was Sie geleistet haben.“

von Michael Kuhr

18. August 2020, 10:07 Uhr

Plön | Während der Corona-Krise sorgten besonders die je nach Bundesland unterschiedlichen Regularien für Verunsicherung und Kritik: Das erfuhren die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und die SPD-Landtagsabgeordnete Regina Poersch bei einem Besuch der Plöner Lidl-Filiale.

Im Beisein von Michael Tödter, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Wasbek, Bürgermeister Lars Winter sowie Marktleiter Reiner Heller und dessen Stellvertreterin Angela Mende informierten sie sich über Auswirkungen der Corona-Krise, Hamsterkäufe und Einhaltung von Hygienevorschriften. Zuvor standen ein Besuch in der Malenter Gustav-Heinemann-Bildungsstätte und in der Grebiner Mühle auf dem Programm, wo es im Gespräch mit Hans-Jürg Buss und Tina Benz um die touristische Entwicklung des Areals ging.

Poersch richtete ihr Augenmerk auf diejenigen, die die Gesellschaft zusammengehalten hätten und nicht einfach ins Home Office gehen konnten, sowie auf die Frage, ob die Kunden mitzogen bei den Hygienemaßnahmen. Midyatli war es wichtig, Danke zu sagen: „Sie haben uns die Sicherheit gegeben, dass es immer Lebensmittel gibt. Hochachtung vor dem, was Sie geleistet haben.“ Laut Tödter erhielten alle 80.000 Mitarbeiter deutschlandweit in 3200 Filialen (Schleswig-Holstein 2200 Mitarbeiter/120 Filialen) einen Bonus von 250 Euro. Weil die Kunden dazu verpflichtet seien, trügen auch die Mitarbeiter Maske, obwohl dies in Schleswig-Holstein im Einzelhandel nicht vorgeschrieben sei. Alle hätten Überstunden gemacht, um die Krise zu meistern. „Wir sind als Team gemeinschaftlich die Sache angegangen.“ Als Herausforderung bezeichnete Tödter unterschiedliche Bestimmungen auf kommunaler und Landesebene. „Maßnahmen müssen von Bürgern nachvollzogen werden können“, pflichtete Midyatli bei. Der Kundenbetreuer in der Anfangszeit sei sehr gut angenommen worden, erzählte Heller. „Das größte Problem sind die Leute, die keine Maske tragen“, berichtete er aus dem Alltag. „Anfangs wussten wir nicht, was richtig und was falsch ist“, bezog sich auch Mende auf die unterschiedlichen Bestimmungen. „Sie haben richtig, schnell und unkompliziert gehandelt“, fassten Midyatli und Poersch zusammen. Die wirtschaftliche Situation von Betrieben beschäftigt sie. „Wo der Bund nicht helfen kann, muss das Land in die Förderung gehen“, erklärte Midyatli, bevor sie sich mit Poersch Richtung Preetz aufmachte, um dort die Gärtnerei Möller zu besuchen und in Schwentinental mit Klaus-Hinrich Vater zu sprechen, Präsident der IHK Kiel. „Das Land wird eventuell zum Jahresende nachsteuern müssen.“