Seniorenbeauftragte wünscht sich begehbare Fußwege

„Das, was ich mir Wünsche, kriege ich ja doch nicht“, sagte die resolute Seniorenbeauftragte Ulla Lorenz im Hauptausschuss am Dienstagabend und öffnete damit ein Fass der Nachfragen. „Was wünschen Sie sich denn?“, wollte der Ausschussvorsitzende Matthias Rachfahl wissen. „Ein besseres Pflaster im Charlottenviertel, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkungen besser auf den Gehwegen laufen können. Und besser geschnittene Hecken. Die sind teilweise so breit gewachsen, dass eine Mutter mit Kinderwagen nicht mehr vorbeikommt“, sagte Lorenz.

Im Jahresbericht der Senioren- und Behindertenbeauftragten lobten Lorenz und Hans Rech, mit dem sie das Amt inne hat und regelmäßig an verschiedensten Ausschusssitzungen teilnimmt, die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Gremien. „Das läuft wirklich gut. Aber mehr als Anbringen kann ich meine Wünsche bezüglich Hecke und Pflaster nicht“, so Lorenz.

Bei den Ausschussmitgliedern stieß Lorenz auf offene Ohren. Der Heckenschnitt sei wegen der Brut- und Setzzeiten erst nach dem 16. Juni wieder möglich, aber es gebe wirklich zahlreiche Kreuzungsbereiche in Eutin, die einen Schnitt dringend nötig hätten, nicht nur an Gehwegen, pflichtete Olaf Schmidt (CDU) der Seniorenbeauftragten bei. Laut Bürgermeister Carsten Behnk habe das Ordnungsamt dieses Problem mit im Blick, fahre rum und schaue bei Meldungen auch nach. „Wichtig ist, dass es sicher ist“, sagte Behnk. Doch nicht nur die Hecken an Wegen und Kreuzungen, sondern auch die bei den vielen Gängen in Eutin würden nicht ordentlich geschnitten, so Lorenz. Behnk bat sie, sich bei akuten Problemen direkt zu melden, dann werde versucht, sich schnellstens darum zu kümmern.

Auch die Schaffung einer barrierefreien Toilette ist ein dringendes Anliegen der Senioren- und Behindertenbeauftragten der Stadt. Neben der Toilette in der Kreisbibliothek gebe es im gesamten Innenstadtbereich keine öffentlich zugängliche für Mobilitätseingeschränkte, so Lorenz. Die vorhandenen sind zu klein, für den Jungfernstieg werde ein Schlüssel benötigt. Neben dieser Anregung wurden die beiden Beauftragten binnen des vergangenen Jahres immer wieder von älteren Einwohnern wegen Problemen bei der Suche barrierearmer Wohnungen oder Betreutem Wohnen kontaktiert. Auch die Passantenstopper oder Werbeaufsteller in der Innenstadt sowie die generelle Wegeführung zu Ärztehäusern und in die Innenstadt seien immer wieder Thema gewesen.

Der Ausschussvorsitzende Matthias Rachfahl dankte Ulla Lorenz abschließend für die bisherige Arbeit und zahlreichen Anregungen, die sie gemeinsam mit Hans Rech in den Gremien leistete.

von Constanze Emde

erstellt am 08.Jun.2017 | 00:11 Uhr