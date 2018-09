Senioren wählen neuen Beirat

von Michael Kuhr

18. September 2018, 13:48 Uhr

In Plön gibt es knapp 3000 Menschen über 60 Jahre. Sie alle dürfen den neuen Seniorenbeirat wählen, der sich am Dienstag, 23. Oktober, ab 14 Uhr im Alten E-Werk zur Wahl stellen wird. Darauf machten Bürgermeister Lars Winter, der verbliebene Seniorenbeirat mit Roswitha Vollmann (73), Renate Hähnel-Gloe (75) und Hans Rost (79) sowie Isolde Fischer aus dem Alten E-Werk gestern aufmerksam.

Eigentlich besteht der Seniorenbeirat bisher aus neun Mitgliedern. Davon sind nach Wegzügen, Sterbefällen und Rücktritten nur noch drei Beiräte übrig geblieben. Ein Grund, warum sich der neue Seniorenbeirat aus nur noch fünf Mitgliedern und einer Nachrück-Liste zusammen setzt, sagte Hans Rost. Der Dauer-Fragesteller in den öffentlichen Sitzung der städtischen Gremien hofft auf einen ordentlichen Seniorenbeirat: „Es geht uns um die Verbesserung des Alltags unserer Senioren in Plön.“ Den Senioren solle es ganz einfach gut gehen.

Die Amtszeit des Seniorenbeirates beträgt fünf Jahre, sagte Bürgermeister Lars Winter. Es sei allerdings nicht immer leicht, Senioren für die ehrenamtliche Arbeit in Plön zu gewinnen. Dabei sehen die Beiräte die Probleme der Stadt ganz anders und hätten ihre Ohren am Puls der Senioren.

Herausragend, so Vollmann, Hähnel-Gloe und Rost, war in ihrer Wahlzeit die Broschüre „Mittendrin“ mit wichtigen Ansprechpartnern in Plön, aber auch die Motivation, Menschen aus ihren Wohnungen zu Veranstaltungen zu locken. Sie dankten Isolde Fischer und der Stadt für die Unterstützung. Isolde Fischer zollte den Senioren Respekt für ihr Engagement. Die Stadt gebe im Jahr 1800 Euro für die Arbeit des komplett ehrenamtlich arbeitenden Seniorenbeirates.

Renate Hähnel-Gloe (zehn Jahre dabei) und Hans Rost (fünf Jahre dabei) kandidieren auch für den neuen Seniorenbeirat. Es gibt vier weitere Kandidaten. Interessenten sollten sich im Vorwege bei Isolde Fischer im Alten E-Werk (Tel. 04522/505120,

E-Mail: isolde.fischer@ploen. de) melden. „Um so mehr

wir sind, desto besser“, beschwor Hans Rost weitere Bewerber.



Der Seniorenbeirat trifft sich von Oktober bis Ostern an jedem 1. und 3. Dienstag im Monat ab 14 Uhr im Oster-Karree zum Spielnachmittag.