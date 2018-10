Haffkrug : Senioren kämpfen für Mira Kola

Bewohner der Kurpark-Residenz Haffkrug wollen die Abschiebung ihrer Küchenhilfe verhindern. Über 900 Unterschriften für eine Petition.

von Achim Krauskopf

02. Oktober 2018, 12:18 Uhr

Rückenwind für die albanische Familie Kola: Die Senioren der Kurpark-Residenz Haffkrug kämpfen mit einer Petition, die an die Härtefallkommission des Landes Schleswig-Holstein gerichtet ist, gegen die drohende Abschiebung der Familie. Seit zwei Jahren arbeitet Mira Kola als Küchenhelferin im Seniorenheim. Gemeinsam mit ihrem Mann Lulash und ihren drei Kindern Denisa, Lorenc und Rodolf ist sie vor drei Jahren aus Albanien nach Deutschland geflohen. Seitdem ist die Familie lediglich geduldet. In ein paar Wochen droht der 42-Jährigen, ihrem Mann und ihrem 14-jährigen Sohn die Abschiebung. Tochter Denisa und Sohn Rodolf dürfen in Deutschland bleiben, da sie eine Ausbildung absolvieren.

Das Schicksal ihrer Küchenhilfe löste bei den Bewohnern des Seniorenwohnheims Bestürzung aus: Mit einer Petition an die Härtefallkommission des Landes kämpfen Bewohner und Personal für den Verbleib der Familie. Bis Dienstag seien 909 Unterschriften gesammelt worden, davon 300 handschriftlich, hieß es am Dienstag bei einer Versammlung im Seniorenheim.

„Es ist menschlich eine Tragödie, wenn die Familie auseinandergerissen wird“, sagte Bürgermeister Volker Owerien. Die Gemeindevertretung hatte ihn vergangene Woche aufgefordert, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass der Familie Kola eine Bleibeperspektive eröffnet wird. Zudem unterstützt die Gemeindevertretung die Petition des Seniorenheims.

Aus der Sicht der Gemeinde sei die albanische Familie voll integriert, erklärte Owerien. Alle drei Kinder seien Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und engagierten sich in der Gemeinde für junge Menschen. Der Vater habe außerdem ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Diese gesellschaftliche und wirtschaftliche Integration der Familie werde die Gemeinde in einer Stellungnahme bezeugen, kündigte Owerien an.

Seit dem 21. September liege der Härtefallantrag der Kommission vor, erklärte Jürgen Plötzner, Geschäftsführer der Kurpark-Residenz. Der Kreis Ostholstein habe das Abschiebeverfahren zwar eingeleitet, es ruhe jedoch so lange, bis die Kommission über die Zukunft der Familie entscheide. Mira Kola sei eine wichtige Arbeitskraft im Seniorenwohnheim, da der Betrieb bereits in der Vergangenheit große Schwierigkeiten gehabt habe, Mitarbeiter für die Küche zu finden. Plötzner: „Würde man sie uns von heute auf morgen nehmen, würde eine wertvolle Kraft fehlen.“

Serpil Midyatli, SPD-Landtagsabgeordnete, Sprecherin für Flüchtlingspolitik und designierte SPD-Landesvorsitzende, dämpfte die Hoffnungen der Anwesenden: Normalerweise sei eine positive Entscheidung der Härtefallkommission gegen eine Abschiebung nach drei Jahren Aufenthalt eher unrealistisch, erklärte Midyatli, die zusammen mit ihrer Landtagskollegin Sandra Redmann gekommen war.

Die Senioren der Kurpark.-Residenz Haffkrug sprachen sich einmütig für das Bleiben der Familie Kola aus. „Ich hoffe, dass die Tatsachen dafür sprechen, dass unser Ehepaar mit seinen Kindern bei uns bleiben kann“, sagte Bewohner Gerhard Zillmer (88).

