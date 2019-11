Eutin : Seltene Voß-Büste frisch restauriert

Restauriertes Unikat: Abbild des Dichters, Übersetzers und Lehrers aus Eutiner Gymnasium an die Landesbibliothek übergeben.

von Alexander Steenbeck

20. November 2019, 16:15 Uhr

Eutin | Es ist ein Unikat, eine Rarität – Frank Baudach, Leiter der Eutiner Landesbibliothek, nennt sie „das Star-Stück“: die Büste des Eutiner Dichters, Übersetzers und Lehrers Johann Heinrich Voß. Die aus der Zeit kurz nach 1826 stammende Gips-Büste aus dem Besitz der Voß-Schule ist durch finanzielle Unterstützung der Fielmann AG aufwändig restauriert worden. Sie war Anfang der 2000er Jahre in der Schule beschädigt und damals nur notdürftig wieder hergestellt worden. Das Archiv der Schule und die Büste sollen nun sicher in der Eutiner Landesbibliothek aufbewahrt werden. Am Mittwoch nahm Baudach die Büste im Beisein von Eutins Bürgermeister Carsten Behnk, Tanja Dietrich (Direktorin der Johann-Heinrich-Voß-Schule) und Claudia Freutel (Leiterin der Fielmann-Filiale Eutin) in Empfang.

Nur wenige Büsten seien von Voß angefertigt worden, sagte Kunsthistoriker Dr. Jürgen Ostwald von der Fielmann AG. Die Büste aus Alabasterstuck stammt aus der Werkstatt des Bildhauers Johann Nepomuk Zwerger (1796-1868). Dieser wollte sicherlich noch weitere anfertigen – doch die um 1830 unruhigen Zeiten verhinderten dies. Die in Bronze lackierte Büste ist aber der einzige derzeit nachweisbare Abguss von Zwergers Werk und gilt als besonders „originalgetreu“, da Zwerger die verschollene Totenmaske von Voß noch als Vorlage verwenden konnte. „Die Büste ist die interessanteste und wertvollste, weil Voß hier nicht so idealisiert wird“, sagte Baudach. Die vor der Weber-Schule aufgestellte Bronze sei heroisch – die etwa 20 Kilo schwere Gips-Büste zeige Voß hingegen sehr menschlich, so Baudach.

Einst zierte die Büste die 1837 gegründete „Großherzogliche Öffentliche Bibliothek“ im damals neuen Schulgebäude an der Plöner Straße, zog dann mit dem alten Eutiner Gymnasium (der heutigen Voß-Schule) auf den Königsberg, wo sie im 20. Jahrhundert weitgehend in Vergessenheit geriet. „Dieses nicht nur für die Voß-Forschung wichtige Kunstwerk ist erst vor wenigen Jahren in seiner Bedeutung erkannt worden“, sagte Baudach.

In ihrem zuletzt beklagenswerte Zustand war sie im vergangenen Frühjahr Teil der Ausstellung „Voß in Eutin“ in der Landesbibliothek. Hier wurde Fielmann-Beauftragter Ostwald auf die Büste aufmerksam und ermöglichte die Restaurierung beim Kieler Restaurator Jochen Rosehr, der sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzte. Sie wird ihre neue Heimat nun als Dauerleihgabe der Stadt Eutin – als Trägerin der Voß-Schule – in der Landesbibliothek finden. Das wertvolle Original soll nur zu besonderen Anlässen gezeigt werden, so Baudach, der anregte, der Schule einen Abguss zur Verfügung zu stellen – die Büste werde ohnehin für das Projekt „Eutiner Köpfe“ einem 3D-Scan unterzogen. Aus den Daten könne eine naturgetreue Replik entstehen.