Eishockey-Oberliga : Sehnsüchtiges Warten auf Erfolg

von Dieter Hartmann

erstellt am 01.Dez.2017 | 06:37 Uhr

Timmendorfer Strand | Nach zehn Niederlagen in Serie endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis bejubeln, das wünscht sich Eishockey-Oberligist EHC Timmendorf. Dazu gibt es an diesem Wochenende zwei Gelegenheiten: Heute Abend (20 Uhr) empfängt der Tabellenletzte die Hannover Indians und tritt am Sonntag (18.30 Uhr) beim Herner EV an. In beiden Spielen gelten die Timmendorfer als klarer Außenseiter.

Trainer Steve Pepin hofft, dass ihm heute gegen Hannover wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen als zuletzt. In Duisburg war der Kader bei der 1:9-Niederlage durch Sperren, Verletzungen und Erkrankungen auf zwölf Spieler dezimiert. Fest steht, dass zumindest Kenneth Schnabel auch weiterhin ausfallen wird. Die Timmendorfer wollen gegen die Indians an die Leistung aus dem Spiel gegen Spitzenreiter Tilburg Trappers anknüpfen, das sie nur knapp mit 3:4 verloren haben. Dabei zeigten sie vor allem kämpferisch eine starke Leistung und verlangten dem Favoriten alles ab.

Gute Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen mit Hannover hat der EHCT jedoch nicht, das Hinspiel am Pferdeturm ging mit 3:7 verloren. Die Indians belegen derzeit mit 34 Punkten den fünften Platz, haben den Kontakt zu den Spitzenteams aus Tilburg und Leipzig aber verloren. Topscorer der Hannoveraner sind Branislav Pahanka, Lasse Uusivirta und Tobias Schwab. Drei Plätze hinter den Niedersachsen rangiert der Herner EV, der bislang hinter den Erwartungen zurückblieb. Allerdings fügte das Team aus Nordrhein-Westfalen den Timmendorfern im Hinspiel mit 1:9 die bislang höchste Heimniederlage bei. In Herne führen Aaron McLeod und Routinier Brad Snetsinger die Scorerwertung an.

In beiden Spielen müssen sich die Timmendorfer auf ihre kämpferischen Tugenden besinnen, um so der spielerischen Überlegenheit der Gegner zu begegnen. Vor allem die Defensive muss über die volle Distanz konzentriert spielen. Außerdem gilt es, die Chancen konsequenter zu nutzen. Eine weitere Baustelle ist das Überzahlspiel, dass bei den Timmendorfern zuletzt diesen Namen nicht verdiente.

Nicht nur Steve Pepin hofft, dass heute Abend gegen die Hannover Indians wieder mehr Zuschauer in die Halle finden, als zuletzt gegen Tilburg. Allerdings gelten die Indians-Fans als sehr reisefreudig, sodass zumindest die Gäste-Tribüne gut gefüllt sein dürfte.