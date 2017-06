Seeparkfest für Familien

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Seepark hat sich gemausert und das soll gefeiert werden: Was früher eher als vergrößerter Hundeauslauf diente, ist nach dem Umbau zu einem Park für Familien, Kinder und Jugendliche geworden. „Diese neue Bestimmung wollen wir gemeinsam mit allen beim Seeparkfest am 25. Juni von 12 bis 17 Uhr feiern“, sagte Tourismus-Chef Per Köster gestern.

Zahlreiche Sportvereine und Initiativen haben ihr Kommen zugesagt und bieten Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren an. So gibt es neben Speedminton, Kung Fu, Beachvolleyball und Geschwindigkeitsmessungen beim Handballwurf auch die Möglichkeit sich beim Stand-up-Paddling in der Stadtbucht auszuprobieren. Die DLRG bietet neben dem reinen Paddeln im Stehen auch den Polo-Sport auf dem Board an. Besondere Voraussetzungen brauchen Interessierte nicht, versichert Sven Schönke von der DLRG. „Eine zusätzliche kurze Hose schadet nicht, aber eigentlich fällt man dabei nicht ins Wasser. Die Boards sind lang und stabil“, sagte Schönke. Schon zur Landesgartenschau seien Kinder ab elf oder zwölf Jahren bis deutlich über 60-jährige aufs Board gestiegen. „Man muss das Gleichgewicht halten können, mehr nicht.“

Auch Verein Erna und Plietschgrün sind vertreten und bieten Kräuter zum Fühlen und Riechen an sowie Aktionen rund ums Upcycling. Die Modellschifffahrer werden ebenso die Stadtbucht beleben, wie die DLRG und die Kanu-Fahrer. Das Kessler-Trio spielt auf der Bühne Musik, Mischpoke bietet Kindertheater, sagte Köster. Die Toilettenanlage des Seglervereins wird an diesem Tag geöffnet sein. Außerdem werde das Kaffeemobil mit Kuchen, Kaffee und Saft ebenso wie das Würstchenrad beim Seeparkfest vorfahren. „Wer sein eigenes Picknick mitbringen möchte, ist auch herzlich eingeladen“, sagte Köster. Eine Hüpfburg und Großspielgeräte sind ebenso geplant. Das beliebte LGS-Maskottchen „Käpt’n Eu“ wird die Landesgartenschau-Dokumentation verteilen – und für Fotos zur Verfügung stehen. Die Gröön Lüüd, die Beete des Seeparks pflegen, werden mit den LGS-Stielblüten dabei sein und von ihrer Arbeit berichten. „Ich danke allen gut 20 Institutionen, die sich etwas haben einfallen lassen und mitmachen. Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter“, sagte Köster. Eckhard Holst von der Arbeitsgemeinschaft der Sportvereine spielte den Ball gern zurück: „Für die Vereine ist es wieder einmal eine gute Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es hätten gern noch viel mehr mitgemacht, aber der Spielbetrieb läuft noch.“

von Constanze Emde

erstellt am 16.Jun.2017 | 00:18 Uhr