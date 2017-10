Seelöwen und John Burke sagen Tschüss

vergrößern 1 von 1 Foto: Gerrit Gätjens 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 27.Okt.2017 | 20:44 Uhr

Sein halbes Leben hat John Burke (Foto) mit dem Hansa-Park verknüpft: Der Tiertrainer hat in der Saison des Freizeitparks drei Mal täglich eine Show mit seinen Seelöwen gezeigt. Da kamen über 20 000 Vorstellungen in 28 Jahren mit Micky, Lou, Diego und Co. zusammen. Morgen gibt es um 17 Uhr die letzte Vorstellung im Wasserzirkus, Burke und seine Show werden im nächsten Jahr nicht mehr in Sierksdorf zu sehen sein. Seite 7