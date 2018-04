Seedorfer Kickboxer bringen ein Dutzend Medaillen mit

von Harald Klipp

26. April 2018, 14:05 Uhr

Die Kickboxer des Breitensportvereins (BSV) Seedorf bewiesen bei den deutschen Meisterschaften des Fachverbandes WKF (World Kickboxing Federation) gute Nerven. Obwohl die meisten Athleten der jungen Abteilung im BSV zum ersten Mal bei einem Turnier angetreten waren, brachten sie achtbare Ergebnisse mit.

Für die Sportlerinnen und Sportler um Trainer Tjorben Kasch gab es Gold, Silber und Bronze. Kasch führt die Sparte seit knapp einem Jahr. Er war mit den Leistungen seiner Kämpferinnen und Kämpfer zufrieden. „Unsere Athleten haben sauber und fair gekämpft – was man leider nicht von allen Startern sagen konnte.“ Er sei stolz auf sein Team, das bewiesen habe, dass auch ein kleiner Verein Großes leisten könne.

In der Kategorie „Pointfight“ sicherte sich Pascal Fritsch zwei Meistertitel, denn er gewann bei den Junioren und in der offenen Klasse. Tatjana Cordts erkämpfte sich den nationalen Meistertitel in der offenen Klasse der Damen im Pointfight, Tjorben Kasch Silber in der offenen Klasse und bei den Veteranen. Auch die Ergebnisse der Leichtkontakt-Kämpfer können sich sehen lassen: Alexander Ruge erkämpfte sich in seiner Gewichtsklasse bei seinem ersten Turnier Gold – ebenso Tobias May, der sich in der Kicklight-Kategorie Silber sicherte. Matthias Kasch, Christopher Breucker und Henry Schneider wurden Vizemeister. Cederic Hopf nahm als einer der jüngsten Teilnehmer des Teams Bronze mit nach Hause. Insgesamt brachte das Team fünfmal Gold, sechsmal Silber und einmal Bronze mit.