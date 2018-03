Sechstklässler starten Frühjahrsputz

von Alexander Steenbeck

16. März 2018, 18:22 Uhr

Bei der landesweiten „Aktion Saubere Landschaft“ haben gestern rund 80 Sechstklässler der Wilhelm-Wisser-Schule die Umwelt am Bahnhof, am Ufer des Kleinen Eutiner Sees, den Katerstieg und rund um den Weberhain von Müll befreit. Nach eineinhalb Stunden präsentieren die Sammler 30 Müllbeutel sowie Möbelstücke, einen rostigen Grill, einen Toaster und ein Fahrrad. „Die Aktion soll das Bewusstsein der Schüler für die Umwelt schärfen“, betonte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Heute wird die Aktion an anderen Standorten weitergeführt.