Sechs Stunden Party zum Jubiläum

von Achim Krauskopf

erstellt am 31.Okt.2017 | 13:28 Uhr

„Oh, das gibt freie Plätze auf den Kirchbänken“, vermutete spontan eine Eutinerin, als Saxophonist Mike Segal und Trompeter Martin Klingeberg fröhlich drauflos improvisierten, für ein paar Phrasen die Harmonie sein ließen und der Atonalität frönten.

Die Furcht, dass die Gruppe „Soulisten“ mit einem bisschen modernen Jazz die Zuhörer vertreiben könnte, war aber unbegründet. Und eigentlich war der musikalische Abstecher in die Neuzeit passend: Martin Luther war ja vor 500 Jahren auch nicht auf Harmonie bedacht, sondern provozierte bewusst – und veränderte die Welt.

Von echter Provokation war indes das Programm von „Wir feiern rein“ am Montagabend in der Evangelisch-Lutherischen Sankt-Michaelis-Kirche weit entfernt. Im Gegenteil: Wohlgefällig, freundlich und heiter kam daher, was da über sechs Stunden vor Mitternacht im Kirchenschiff geboten wurde, während im Seitenschiff des Einganges die Verpflegung bereit stand: leckere Kartoffelsuppe, würziges, in Wacken eigens zum Reformationsjubiläum gebrautes Bier oder auch Luther-Kekse.

„Es dürfen ruhig noch mehr sein“, quittierte Propst Peter Barz den Hinweis, dass die Kirche doch schön voll sei, bevor er sich wieder um das einzig echte Ärgernis des Abends kümmerte: Der Tontechniker brauchte lange, bevor er die Klangprobleme einigermaßen in den Griff bekam. Natürlich kamen nicht alle Besucher auf einmal, sondern verteilten sich über den Abend hinweg. Viele Hundert sind es auf jeden Fall gewesen, vermutlich wurde auch eine vierstellige Zahl erreicht.

Heiter heißt ja noch nicht flach, und die Jazzer waren nicht die einzige Herausforderung an Geist und Hörgewohnheit. Inga Meißner sorgte mit Slam Poetry für Denkanstöße, aber auch Heiterkeit. Ihr Motto: „Mut macht Menschen“.

Die Jazzformation, musikalisch wohl das spannendste Projekt des Abends, spannte einen Bogen über Jahrhunderte, in dem sie uralte Kirchenmusik im Geiste des Jazz verarbeitete. Die Verbindung der Eutiner Kirche zu den 1996 in Berlin gegründeten „Soulisten“ ist der Bandleader, Musiker und Pastor Henning Ernst, der seit ein paar Jahren in Zarnekau lebt. Zum Quintett gehören die drei Berliner Mike Segal (Altosaxophon), Martin Klingeberg (Trompete) und Jan Roder (Bass) sowie der Gitarrist Eckart Gleim aus Halle.

Einen zeitlichen Bogen spannte auch der rund 40-köpfige German Folk and Gospelchoire, dessen Sänger aus ganz Norddeutschland kommen, vom Reformator Martin Luther bis zum Menschenrechtler Martin Luther King. Eher traditionell eröffnete der Bezirksposaunenchor der Propstei das Fest, und Auszüge aus dem Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy trug die Eutiner Kantorei vor.

Orgelmusik der Eutiner Kirchenmusikerin Antje Wissemann, Figurentheater mit Matthias Jungermann sowie Gespräche, die die Pastoren Thomas Waack und Laura Koch sowei Propst Peter Barz führten, rundeten den Reigen ab, der um Mitternacht mit einem Kerzenmeer ausklang.

Es war ein schöner Abend. Das wurde auch aus den Kirchen in Oldenburg und Scharbeutz gemeldet, wo ebenfalls gefeiert wurde. Luther hätte es gewiss auch gefallen.