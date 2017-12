Sechs Gottesdienste in der Strandkirche

von Achim Krauskopf

erstellt am 19.Dez.2017 | 17:04 Uhr

Das Weihnachtsfest wird in der Waldkirche mit sechs Gottesdiensten gefeiert. Am Heiligabend findet um 14.30 Uhr die erste Christvesper statt, sie richtet sich an Familien mit Kindern. Um 16 und 17.30 Uhr folgen die zweite und dritte Christvesper, mitgestaltet von Gesine Weinhold und Conny Techen (Gesang) und Jan Weinhold (Orgel). Pastor Prof. Thomas Vogel predigt im Rückgriff auf Texte des Mystikers Johannes Tauler (um 1300 in Straßburg).

Um 23 Uhr folgt die Christmette, ebenfalls mit Pastor Vogel und einer dritten Tauler-Predigt. Musikalisch gibt es dann einen Jazz-Akzent mit Dave Schiavone (Saxophon) und Jan Weinhold (Orgel). Am Montag, 25. Dezember, wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert mit einer weiteren Tauler-Predigt von Pastor Vogel.

Am Dienstag, 26. Dezember, folgt um 10 Uhr ein meditativer Taizé-Gottesdienst, in dem Pastor Vogel eine Betrachtung zum Engel-Chor beiträgt.