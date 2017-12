Schwimmhalle öffnet nach Neujahr wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 29.Dez.2017 | 12:54 Uhr

Die jährlichen Wartungs-, Renovierungs- und Reinigungsarbeiten in der Malenter Schwimmhalle sind nahezu abgeschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar, würden der öffentliche Schwimm- und Saunabetrieb sowie die Aqua-Jogging-Stunden zu den bekannten Zeiten wieder aufgenommen, kündigte Harald Kitzel, Verwaltungsleiter des Sport- und Bildungszentrums des Landessportverbands (LSV) gestern an. „Die Wassertemperatur hat in Kürze die erforderlichen 28 Grad“, sagte Kitzel. Neben diversen Fliesenarbeiten sei auch die Sauna komplett erneuert und verschönert worden.