Kabelhorst : Schwerverletzter bei Unfall mit Notarztwagen

Kabelhorst | Auf der Bäderstraße bei Kabelhorst (Kreis Ostholstein) kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Personen. Aus noch ungeklärter Ursache stießen ein Notarztfahrzeug und ein PKW auf der Kreuzung bei Kabelhorst zusammen.

Das Fahrzeug vom Rettungsdienst befand sich auf einer Einsatzfahrt und wurde augenscheinlich vom Fahrer des Opels übersehen. Die ersten Meldungen, nachdem die Personen eingeklemmt sind, bestätigten sich vor Ort nicht.

„Der Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in eine Klinik nach Lübeck geflogen“ so Einsatzleiter Niels Kripke. Der Fahrer vom Notarztfahrzeug und die beiden weiteren Insassen des Opels, teils mittelschwer verletzt, kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrbahn war für die Rettungsmaßnahmen teilweise gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Kabelhorst, Damlos und Lensahn. Ebenfalls fünf Rettungswagen, zwei Notärzte, der Rettungshubschrauber Christoph 12 und ein Organisatorischer Leiter vom Rettungsdienst waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Arne Jappe

erstellt am 26.Jul.2017 | 20:21 Uhr