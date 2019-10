B76 : Schwerer Unfall bei Röbel

Auf der B76 ist am Montag gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein VW-Touareg mit einem Laster im Gegenverkehr zusammengestoßen.

14. Oktober 2019, 13:51 Uhr

Eutin | Auf der B76 ist am Montag gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein VW-Touareg mit einem Laster im Gegenverkehr zusammengestoßen. Die B76 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Ein 70-jähriger Grömitzer war mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Eutin unterwegs. Kurz vorm Kreuzungsbereich in Richtung Röbel und Bockholt kam der Grömitzer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Lastwagengespann zusammen. Der Lkw samt zweier großer Altpapiercontainer landeten im Graben. Der 28-jährige Fahrer erlitt einen Schock in kam ins Krankenhaus. Der VW drehte sich auf der Fahrbahn, ein Vorderrad riss ab, verschiedene Betriebsstoffe liefen aus. Auch der Fahrer hatte Glück und erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, kam aber ebenfalls in ein Krankenhaus. Rund 20 Einsatzkräfte der Polizei aus Eutin und Süsel, die Röbeler Wehr sowie des Rettungsdienstes waren vor Ort.