Kreis Ostholstein : Schwerer Unfall am ersten Weihnachtstag auf der B202

von Arne Jappe

erstellt am 25.Dez.2017 | 17:43 Uhr

Weißenhaus | Wahrscheinlich durch ein Überholmanöver kam am Montag auf der B202 bei Weißenhaus ein VW Bora rechts von der Fahrbahn ab, stürzte die Böschung herunter und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Ein Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Erdreich gerissen. Zwei Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, eine Person war durch die Lage des Fahrzeugs leicht eingeklemmt.

„Wir befreiten dann die Person durch das Schiebedach, nachdem wir den Sicherheitsgurt lösen konnten“, erklärt Einsatzleiter Frank Wohlert von der Feuerwehr. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot zur Stelle. Insgesamt sechs Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber und der Leitende Notarzt kümmerten sich um die Verletzten. Zwei männliche Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass Sie mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen werden musste.

Währen der Rettungsmaßnahmen war die B202 komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit circa 20 Kräften vor Ort. Die genaue Unfallursache muss nun die Polizei klären. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

