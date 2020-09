Niendorf auf Fehmarn : Schwerer Unfall: 23-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Aus ungeklärter Ursache kam ein junger Mann auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab. 50 Einsatzkräfte vor Ort.

06. September 2020, 12:26 Uhr

Fehmarn/Niendorf | Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 23-Jähriger am frühen Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr von der Kreisstraße 49 ab und krachte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der junge Fahrer schwer.

Völlig zerstört steht der Opel auf der Straße. Die Baumrinde ist abgeschält, Trümmerteile liegen weit verstreut und auch ein Vorderrad liegt am Baum. Durch den heftigen Aufprall gegen den Baum haben die Airbags ausgelöst und die Front vom Opel Meriva ist völlig zerstört. Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften vor Ort. Die Leitstelle Süd hatte gegen halb fünf am Samstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Kreisstraße 49 nach Niendorf alarmiert. Dort krachte ein 23-jähriger Fehmaraner nahezu ungebremst gegen einen Baum. „Die Anfangsmeldung der eingeklemmten Person bestätigte sich zum Glück nicht“, sagt Einsatzleiter Heino Lafrenz von der Feuerwehr. Trotz des starken Aufpralls und der Verformung vom Fahrzeug konnte der junge Mann ohne weiteres technisches Gerät befreit werden und im Anschluss vom Rettungsdienst behandelt. Der schwer verletzte Fahrer wurde nach der Behandlung durch den Notarzt in die Lübecker Uni-Klinik gebracht.

Der Opel Meriva wurde so stark bestätigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden muss. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Kreisstraße war für mehr als eine Stunde gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, dass ermittelt nun die Polizei, auch über die Schadenssumme konnten die Beamten keine Angaben machen. Die Feuerwehren Burg, Bannesdorf und Puttgarden waren mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.