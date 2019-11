Preetz : Schwerer Parkplatzrempler – 5000 Euro Schaden

Unbekannte fahren auf Preetzer Parkplatz Corsa an. Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen.

25. November 2019, 14:35 Uhr

Preetz | Auf einem Preetzer Parkplatz ist am Sonntag ein Schaden von geschätzt 5000 Euro entstanden – Unbekannte hatten den geparkten schwarzen Opel Corsa einer 26-Jährigen beschädigt. Die junge Frau hatte ihr Auto gegen 13.45 Uhr auf dem Cathrinplatz geparkt. Als rund 20 Minuten später zu ihrem Wagen zurückgekehrt sei, musste sie erhebliche Beschädigungen feststellen: Die hintere Tür der Beifahrerseite und der Radlauf waren teilweise stark eingedrückt. „Insgesamt waren massive Lackschäden entstanden“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeug des Verursachers geben können. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 04342/ 10770 mit den Beamten in Preetz in Verbindung zu setzen.

