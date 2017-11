Schwentine soll attraktiver werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Lange 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 29.Nov.2017 | 14:53 Uhr

Fehlende Anlegestellen und Rastplätze sehr unterschiedlicher Qualität, Konflikte von Kanuwanderern mit Landwirten und dem Naturschutz, uneinheitliche Beschilderungen: Die Schwentine, mit 62 Kilometern von der Quelle am Bungsberg bis zur Mündung in Kiel einer der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins, ist unter Kanuwanderern zwar ein beliebtes Ausflugsziel; dennoch gibt es Verbesserungspotenzial, um die touristische Attraktivität zu erhöhen, ohne die Natur außer Acht zu lassen. Das ist jedenfalls Ziel eines Projekts, das die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein (Egoh) auf den Weg bringen will.

„Wir wollen den Wasserwanderweg Schwentine weiterentwickeln“, erklärte Egoh-Mitarbeiterin Silke Hantusch. Sie stellte am vergangenen Dienstag bei einer Vorstandssitzung der Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz in Timmdorf die Projektidee vor, die den etwas bürokratischen Titel „Entwicklungskonzept für eine umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung des Wasserwanderwegs Schwentine“ trägt.

Zu Beginn steht eine Analyse des Ist-Zustandes, die kanutouristische und ökologische Untersuchungen ebenso einbezieht wie eine Bestandsaufnahme der Infrastrukur, anschließend sollen mit den relevanten Akteuren Lösungsansätze entwickelt werden. Am Ende soll ein Maßnahmenkatalog für eine Verbesserung der Infrastruktur und Vermarktung stehen, die beispielsweise auch Park- und Übernachtungsmöglichkeiten und eine einheitliche Beschilderung einbezieht, aber auch einen Ansatz zur Wartung der Infrastruktur vorsieht. „Es gibt leider keine Schwentine-Ranger mehr“, bedauerte Aktiv-Regions-Vorsitzender Joachim Schmidt. „Wir müssen uns Gedanken machen, wer pflegt die Dinge.“ Zu den Zielen gehöre auch Radfahren Wandern und Kanuwandern miteinander zu verknüpfen. „Die Idee ist, Gäste zu animieren, auch mal etwas anderes auszuprobieren“, sagte Silke Hantusch. Als Pilotmodell ist ein Biwakplatz mit Kompost-Toilette geplant.

Hinter dem Projekt stehen neben der Egoh die Bürgermeister aus Eutin, Plön und Malente, Touristiker, die Kreisverwaltung Plön und der Naturpark Holsteinische Schweiz. Die Finanzierung des voraussichtlich rund 60 000 Euro teuren Vorhabens soll vor allem mit Hilfe der Aktiv-Region gesichert werden. Von ihr sind gut 40 000 Euro eingeplant, die fehlenden 20 000 Euro sollen direkt oder indirekt die beteiligten Kommunen aufbringen. Eine Beteiligungszusage der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz liege bereits vor, auch von der Stadt Kiel habe es ein positives Signal gegeben, berichtete Silke Hantusch.

Halbe Sachen soll es nicht geben. Die Egoh hofft, alle am Fluss liegenden Kommunen ins Boot zu bekommen. Dafür ist für Mittwoch, 10. Januar, in Preetz eine Informationsveranstaltung geplant. Sowohl aus Plön als auch aus dem Amt Schrevenborn habe es schon positive Signale gegeben, sagte Silke Hantusch.

Im ersten Quartal 2018 soll ein Förderantrag bei der Aktiv-Region gestellt und im Frühjahr der Auftrag für die Studie vergeben werden. Bis Oktober werden dann Ergebnisse der Studie erwartet. Ab 2019 soll es an die Umsetzung der Maßnahmen gehen. Dafür müsse dann erneut Geld in die Hand genommen werden, sagte Silke Hantusch dem OHA. Dabei sei ebenfalls der Einsatz von Fördermitteln denkbar.