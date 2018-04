Schweinepest: Latente Gefahr

Landwirte in Ostholstein machen sich Sorgen über wirtschaftliche Konsequenzen / Bisher keine Erkrankungen in Deutschland

So niedlich die kleinen Ferkel mit ihren weichen Schnauzen und großen Ohren auch sind: Für die Landwirte Frank Osterkamp und Peter Bimberg sind sie vor allem eines: die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz. Und die könnte in Gefahr geraten, wenn auch in Deutschland die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausbricht.

Noch hat es die aktuell vor allem in osteuropäischen Ländern verbreitete Erkrankung (siehe Infokasten) nicht über die Grenze geschafft. „Große Gefahrenpunkte sind allerdings Fährhäfen und Raststätten“, sagt Peter Bimberg (58), der neben einem Mastbetrieb in Gömnitz auch eine Ferkelproduktion auf dem Hof von Tim Voß in Zarnekau betreibt. „Das Verhalten mancher Fernfahrer aus Ländern wie Litauen stößt bei mir auf Unverständnis. Da werden die Reste von Schweinefleischprodukten einfach hinter dem Rastplatz entsorgt“, ergänzt Frank Osterkamp (54) aus Sieversdorf. Er führt seit 1995 in dritter Generation einen Bauernhof und kritisiert vor allem die mangelnde Aufklärung der Lkw-Fahrer.

„Die Wildschweine fressen dann die möglicherweise infizierten Abfälle und werden krank“, so der Landwirt. Die offenen Grenzen seien in diesem Fall ein Risiko. „Ich würde mir mehr Informationen für die Fernfahrer und Einzäunungen an den Autobahn-Raststätten wünschen“, fügt er hinzu. Auch Peter Bimberg, der 1200 Mastschweine hat, sieht den Handlungsbedarf stärker dort als in den Betrieben. „Wir halten uns strikt an die Hygienevorschriften. Seit Jahren haben wir die anzeigepflichtigen Seuchen gut im Griff“, betont der Gömnitzer.

Fremde dürfen die Ställe der beiden Männer nicht betreten. Kleidung und Schuhe werden beim Betreten gewechselt. Die Futtersilos sind eingezäunt. Doch auch, wenn es in den Beständen von Frank Osterkamp und Peter Bimberg nicht zu einem ASP-Ausbruch kommt, müssen sie mit erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen.

„Mit dem ersten infizierten Wildschwein wird die Hysterie aufkommen“, vermutet Peter Bimberg, der in Kiel Agrarwissenschaft studiert hat. Eine Aufteilung in Gefahrenzonen und Liefersperren wären die Folgen. „In Deutschland werden jede Woche eine Million Schweine geschlachtet. Tritt auch nur ein Fall von ASP auf, geraten die Schweinemast und auch die Ferkelproduktion ins Stocken – mit besonders schweren Folgen für den Ferkelerzeuger“, erklärt Frank Osterkamp. Trotz Liefersperre kämen dann die Jungtiere weiter zur Welt und würden die Kapazitäten zur Aufzucht überstrapazieren. „Außerdem werden die Menschen in jeder Currywurst ASP vermuten und kein Schweinefleisch mehr kaufen“, fürchtet Peter Bimberg.

„Die Kosten werden nur erstattet, wenn der eigene Betrieb direkt betroffen ist und das auch nur für die auf amtliche Anordnung getöteten Schweine“, erläutert Frank Osterkamp. Eine kostenpflichtige Alternative bietet eine zusätzliche Ertragsschadensversicherung, mit der die wirtschaftlichen Einbußen im Falle einer Infektion im Umkreis zumindest teilweise aufgefangen werden können. Beide Männer haben entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Sorgen bereitet Frank Osterkamp auch ein drohender Wegfall des Exports von Schweinefleisch, vor allem Ohren und Klauen nach Asien. „Länder wie China würden bei einem Pestausbruch diese Produkte nicht mehr aus Deutschland beziehen. Ein Großteil des Marktes würde wegbrechen“, fürchtet der Landwirt. Für problematisch halten er und Peter Bimberg dennoch die verstärkte Jagd auf Wildschweine. „Das ist eine überzogene Maßnahme“, meint Peter Bimberg, der selbst Jäger ist und trotz des weiterhin geltenden Elterntierschutzes für weibliche Tiere besorgt ist. „Der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und dem Wachstum der Population generell könnte schon dadurch entgegengewirkt werden, dass Menschen aufhören, die Tiere mit Essensresten zu füttern“, sagt Frank Osterkamp.