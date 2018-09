Schwarzer Sonntag für den TSV Neustadt

von Harald Klipp

17. September 2018, 23:33 Uhr

Der TSV Neustadt erwischte in der Fußball-Kreisliga einen schwarzen Sonntag. Die Mannschaft verlor beim TSV Lütjenburg mit 0:4(0:2) Toren. Die Gastgeber kontrollierten das gesamte Spiel. Armend Krasniqi schoss das 1:0 (37.). Enis Gashi erhöhte per Elfmeter auf 2:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Krasniqi das 3:0 (48.). Kurz vor dem Abpfiff traf Moritz Abel zum 4:0 (89.). „Das war eine grottenschlechte Leistung. Die Niederlage ist in der Höhe völlig verdient,“ sagte der Neustädter Trainer Christian Kamm.