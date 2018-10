Schwarze Serie geknackt

Fußball-Oberliga: Eutin 08 feiert mit dem 3:1(1:0) gegen den TSV Scilksee den ersten Heimsieg der Saison

von Harald Klipp

07. Oktober 2018, 21:51 Uhr

Die Fußballer von Eutin 08 wurden gegen den TSV Schilksee ihrem Ruf als Blitzstarter gerecht. Nach dem ersten Angriff lag der Ball im Gästetor. Egzon Lahi passte auf Tim Gürntke, der den Ball aus vollem Lauf ins kurze Eck drosch. Das war das 1:0 (3.). Doch dieses Mal leisteten sich die Gastgeber keinen Einbruch, steckten nach einer 2:0-Führung selbst den Anschlusstreffer weg, hatten dabei auch das nötige Glück, dass kurz vor Schluss ein Kopfball an die Latte klatschte und machten schließlich in der Nachspielzeit mit einem Tor des eingewechselten Kevin Ferchen zum 3:1 den dreifachen Punktgewinn klar.

„Endlich haben wir den Heimfluch überwunden“, stellte der Eutiner Lars Callsen fest, denn das 3:1 gegen den TSV Schilksee war tatsächlich der erste Heimsieg für Eutin 08 in der laufenden Saison. Überraschend gab Lennart Weidner ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss im Eutiner Tor sein Comeback. Das sei eine Entscheidung für Weidner und nicht gegen die beiden anderen Torhüter gewesen, sagte der Eutiner Trainer Lars Callsen. Weidner habe Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Den Ausschlag habe der Eindruck gegeben, den er im Abschlusstraining hinterlassen habe. „Da hat er kein Gegentor zugelassen“, berichtet Callsen.

Die Eutiner waren in der ersten Halbzeit über weite Strecken überlegen, der TSV Schilksee musste den Ausfall von Yannik Jakubowski verkraften, der nach 41 Minuten verletzt gegen Danny Dubau ausgewechselt werden musste. Eutin 08 erwischte auch einen Traumstart in die zweite Hälfte. Wieder gab Lahi die Vorlage, dieses Mal für Rasmus Tobinski, der im Fallen das 2:0 erzielte (47.). Schilksee kam durch einen Foulelfmeter auf 1:2 heran, den Berg Pekgür verwandelte (58.). Zwar mussten die Gastgeber in der Folge in der Abwehr manchen Wackler überstehen, doch der TSV Schilksee kam zu selten zum Abschluss, Weidner musste nur selten eingreifen, strahlte vor allem bei hohen Hereingaben Ruhe und Sicherheit aus. „Wir hätten schon vorher mit dem 3:0 den Deckel drauf machen müssen“, räumte Callsen ein. Für Entlastung sorgten die Einwechslungen von Kevin Hübner und Kevin Ferchen. Lars Callsen kritisierte: „Wir hätten die Schnelligkeit von Kevin Hübner noch öfter ins Spiel bringen müssen.“

Doch im entscheidenden Moment war Hübner der Wegbereiter für die Entscheidung, als er sich auf dem linken Flügel durchsetzte und Kevin Ferchen anspielte, der sich im Strafraum energisch druchsetzte und den Ball zum 3:1 ins rechte Eck spitzelte. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatten die Gäste kurz zuvor vergeben, als ein Kopfball an die Latte flog.

Gästetrainer Daniel Sahre war sauer auf seine Mannschaft, die ihn vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschte: „Wenn man die richtige Einstellung nicht über 90 Minuten bringt, kann man solch ein Spiel nicht gewinnen!“ Lars Callsen gab der Partie das Prädikat „Abstiegskampf pur“. Ihm sei klar gewesen, dass seine Mannschaft das Spiel nicht verlieren durfte. Und der Trainer war erleichtert: „Endlich haben wir einmal Glück gehabt!“ Und Lennart Weidner fügte gelassen hinzu: „Selbstvertrauen kannst du dir nur über Erfolgserlebnisse holen!“

Am kommenden Sonnabend wartet auf Eutin 08 ein schwerer Brocken. Die Mannschaft muss um 14 Uhr bei Aufsteiger VfB Lübeck II antreten. „Das ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Oberliga“, meint Lars Callsen. Gut dass seine Spieler am Wochenende Selbstvertrauen tanken konnten...