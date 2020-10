Dunkelsdorf : Schwarze Honda CB 750 four gestohlen

Unbekannte entwendeten das Motorrad aus einer verschlossenen Lagerhalle. Die Kripo sucht Hinweise.

21. Oktober 2020, 13:14 Uhr

Dunkelsdorf | Aus einer verschlossenen Lagerhalle in Dunkelsdorf bei Ahrenbök haben Unbekannte eine Honda CB 750 four gestohlen. Den Tatzeitraum grenzte die Polizei mit Donnerstag bis Montag (8. bis 12. Oktober) ein. Der Eigentümer teilte der Polizei mit, dass das Krad einen Wert von etwa 8000 Euro mit Neuteilen versehen hatte. Es soll sich in einem sehr gepflegten Zustand befinden.

Die Kriminalpolizei Eutin ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04521/801215 oder per E-Mail an eutin.kpst@polizei.landsh.de.





Unser Blaulichtmonitor