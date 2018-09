Schwartau: Heimpremiere vergeigt

von Achim Krauskopf

17. September 2018, 15:17 Uhr

Die A-Jugend des VfL Bad Schwartau verlor am Sonntag mit 42:30 (11:21) ihr Heimdebüt in der Bundesliga. Nach einer Niederlage in Flensburg wollten die Schwartauer vor heimischen Publikum zeigen, dass sie in die Bundesliga gehören. Und gegen Bremen verband man die Erinnerung an einen Finnalsieg beim Eulencup in Tarp.

In den ersten 30 Minuten sollte jedoch nicht so viel zusammen laufen. Bereits nach 28 Minuten lagen die Schwartauer 10:21 zurück. Mit guter Moral kam der Gastgeber aus der Kabine, auf 16:24 kam das Team heran. Doch beim 20:30 war die Niederlage sicher.

Spürbar war das Fehlen von Lucas Hildebradt (berufsbedingt) sowie von Jesse Reinke, Jannick Swoboda und Mathis Potratz (verletzt) Mit Yannik Steingrübner, Mats Puchert und Bjarne Gronek bestritten drei Spieler aus der A2 und B-Jugend ihr erstes Bundesligaspiel. Die Schwartauer treffen am Sonntag um 14 Uhr in Magdeburg auf den BSV.