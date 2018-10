Schwache Leistung vor heimischer Kulisse

von Harald Klipp

07. Oktober 2018, 22:48 Uhr

„Es ist schade, dass wir in einem Heimspiel so einen schlechten Tag erwischen und unseren 200 Zuschauern so eine schlechte Leistung gezeigt haben“, sagte der Sarauer Trainer Jürgen Oelbeck nach der 0:2(0:2)-Niederlage der SG Sarau/Bosau gegen den SSC Hagen/Ahrensburg. Nach einem guten Lauf in der Verbandsliga Süd folgte diesmal ein fast kollektiver Ausfall der Gastgeber.

Es haperte überall bei der Spielgemeinschaft. Es fehlte der Zug zum Tor, in der Rückwärtsbewegung haperte es, die Spieler setzten die Taktik nicht um. Die Gäste hingegen spielten aggressiv, investierten viel in die Offensive und kamen schon früh zur Führung. In der fünften Minute erzielte Sebastian Pott das 1:0 für Ahrensburg. Sarau fand über die gesamte Spielzeit nicht ins Spiel. Viele Fehlpässe begünstigten das Spiel der Gäste. Nach 34 Minuten erhöhte Marcel Schaudinn auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste am Drücker. Torhüter Luka Schmied verhinderte eine höhere Niederlage. Viermal parierte der Sarauer Schlussmann in Eins-gegen-Eins-Situationen. Ab der 72. Minute musste Sarau in Unterzahl spielen. Jan-Hendrik Wohlert kassierte nach einer Notbremse kurz vor dem eigenen Strafraum die Rote Karte.

„Bis auf Meha Uka war heute keiner in Normalform. Natürlich merkt man, dass einige Spieler fehlen oder noch etwas Trainingsrückstand haben, aber wir haben heute einfach nichts abrufen können. Es fehlte das Feuer, während der Gegner alles richtig gemacht hat. Deshalb haben wir auch verdient verloren“, resümierte Jürgen Oelbeck.