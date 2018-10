Schwach gespielt, aber einen Punkt geholt

von Harald Klipp

03. Oktober 2018, 22:13 Uhr

In einer schwachen Kreisliga-Partie trennten sich Fortuna Bösdorf und der TSV Lütjenburg mit einem 2:2(0:1)-Unentschieden. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung nicht. Daher nehme ich den einen Punkt dankbar und demütig an“, sagte Fortuna-Trainder Ismet Nac.

Die Bösdorfer fanden in der ersten Halbzeit nicht zu ihrem Spiel und gaben nicht einen Schuss auf das Lütjenburger Tor ab. Da auch die Gäste nicht gerade fußballerische Feinkost zeigten entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Niveau. Lütjenburg hatte zwar mehr Ballbesitz, zwingende Torchancen ergaben sich jedoch nicht, da sich das Geschehen meist im Mittelfeld abspielte. So war es kein Zufall, dass das einzige Tor im ersten Durchgang nach einer Standardsituation fiel. In der 25. Minute stand der Lütjenburger Michel Cordts sträflich frei am Fünf-Meter-Raum und köpfte unbedrängt ein. Bei dem 0:1 blieb es bis zur Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang wurde die Begegnung lebhafter, da sich die Fortunen zumindest kämpferisch deutlich verbessert präsentierten. In der 61. Minute gelang Niklas Böhme mit einem Zufallsschuss aus der eigenen Hälfte heraus der Ausgleich. Nach dem schönsten Gäste-Angriff gelang Tschad Suleiman in der 78. Minute die erneute Lütjenburger Führung. Doch sieben Minuten vor dem Schlusspfiff glich die Fortuna wiederum aus. Nach einem Freistoß von der Außenbahn legte das eingewechselte „Urgestein“ Manfred Boller per Kopf ab und Bent Zessin staubte zum 2:2-Endstand ab.

„Das war fußballerisch von beiden Seiten keine Glanztat. Aber immerhin haben wir uns kämpferisch gesteigert und freuen uns über die Punkteteilung“, sagte Nac.