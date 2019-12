Schutzstreifen für Radfahrer

Stadtentwicklungsausschuss genehmigt Radverkehrskonzept / Priorität soll dem Bereich vor der Rodomstorschule eingeräumt werden

Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2019, 17:50 Uhr

Plön | Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (Step) hat dem Radverkehrskonzept der Planer Stefan Luft (Büro Urbanus Lübeck) und Edzard Hildebrandt (PGV Dargel Hildebrandt Hannover) zugestimmt.

Priorität soll dem Bereich vor der Rodomstorschule eingeräumt werden, da es sich um einen der wichtigsten Schulwege handelt, erklärte Vorsitzender Gernot Melzer. Das Konzept enthält einen Fahrradschutzstreifen für die Querung der B 76. Nach den Worten von Bürgermeister Lars Winter wird jede einzelne Maßnahme des Konzepts vor der Umsetzung noch im Ausschuss diskutiert.

Zu Tempo 30 in der Lütjenburger Straße von Aldi Richtung Innenstadt, wie von der FDP beantragt, berichtete Winter nach einer Vor-Ort-Besichtigung, dass der Kreis erst schauen wolle, wie sich die Einrichtung des dort geplanten Fahrradschutzstreifens entwickele. Man habe den Schutzstreifen mehrfach ausgeschrieben, bekomme aber keine Firma, da die Maßnahme zu klein sei. Jetzt hofft Winter, dass mehrere Markierungen, die das Radverkehrskonzept vorsieht, zusammengefasst werden könnten, so dass sich der Auftrag für eine Firma lohnt.

Den Antrag eines Tempo-60-Schildes am Ortsausgang Richtung Lütjenburg habe der Kreis abgelehnt. Mit dem Landesbetrieb Verkehr werde wegen des dortigen starken Wildwechsels über ein entsprechendes Warnschild verhandelt.

Für 150.000 Euro will die Stadt nächstes Jahr drei Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umbauen. Im Plan stehen die Bushaltestellen vor der Rodomstorschule, am Glascontainer am Rondeel in der Stadtgrabenstraße und in der Schillener Straße vor dem Osterkarree.

Bei der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts folgte der Ausschuss dem Vorschlag der Verwaltung, den Bereich nicht Richtung Osten bis zur Einmündung Krabbe mit Bahnhof und alter Post zu erweitern. In ihren Stellungnahmen hatten der Kreis und die IHK erhebliche Bedenken geäußert, weil durch eine Ausweitung das Zentrum geschwächt würde. Der zentrale Versorgungsbereich zwischen Johannisstraße und Krabbe, Stadtsee und Bahnhofstraße sowie den Bahngleisen und dem Markt sollte eher komprimiert werden, als zusätzliche Ansiedlungsmöglichkeiten in der Peripherie zu schaffen, hieß es. Dennoch könne sich dort Einzelhandel ansiedeln. Das sei nur nicht ausdrücklich erwünscht, sagte Winter. Die Stadt nimmt, wie berichtet, am Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ zur Neugestaltung von Bahnhofsvorplatz und Lübecker Straße teil und schreibt begleitend ihr Einzelhandelskonzept fort.

Die Beratung zum B-Plan „Kieler Kamp“ werde in den Fraktionen fortgesetzt, erläuterte Melzer. Auch die Verwaltung will den Entwurf des Planungsbüros prüfen. Dabei geht es um vorgeschriebene Baumpflanzungen und den Passus, dass nur unbegrenzt Garagen sowie ein Stellplatz im Vorgarten erlaubt sein sollen, aber keine Carports. Auch soll die Liste der zulässigen Materialien wie glänzende Dachpfannen überarbeitet werden. Schottergärten sollen verboten sein.