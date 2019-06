Wangels : Schutzhütte beschädigt – Vatertagstour läuft aus dem Ruder

Eine Gruppe von etwa acht jungen Männern soll an Himmelfahrt in der Bude randaliert haben.

von Alexander Steenbeck

03. Juni 2019, 15:18 Uhr

Wangels | Eine Gruppe von etwa acht jungen Männern soll an Himmelfahrt – am vergangenen Donnerstag (30. Mai) – bei Neutestorf/Wangels eine Schutzhütte stark beschädigt haben. „Ermittlungen deuten darauf hin, dass alkoholisierte Teilnehmer einer Vatertagstour verantwortlich für den Schaden sind“, sagte ein Polizeisprecher gestern. Scherben von zerschlagenen Flaschen, Müll und eine beschädigte Rückwand der Schutzhütte, bei der die Bohlen der Wand samt Fenster komplett herausgetreten wurden – das ist das Ergebnis der „Vatertagstour“. Die Schutzhütte an der Verbindungsstraße zwischen Neutestorf und Kükelühn ist derzeit nicht mehr nutzbar – die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Gruppe Jugendlicher soll sich gegen 14 Uhr an der Schutzhütte aufgehalten haben. Sie waren mit einem Bollerwagen unterwegs, zogen später weiter weiter nach Hansühn. Hinweise unter Tel. 04363/91263.





