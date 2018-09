von Michael Kuhr

12. September 2018, 13:37 Uhr

Um den Einbruchsschutz für zu Hause geht es am Donnerstag, 13. September, von 16 bis 18 Uhr beim monatlichen Erfahrungsaustausch in der Kreisvolkshochschule Plön (KVHS), Krabbe 17 in Plön. Willkommen ist jeder, der mitdiskutieren und praktisch anpacken will. Zur Vorbereitung bittet die KVHS um Anmeldung unter Tel. 04522/ 2443 oder per E-Mail an info@kvhs-ploen.de.