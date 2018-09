Schutz gegen Starkregen steht ganz oben an

von Michael Kuhr

17. September 2018, 23:58 Uhr

Würden die vielen Einzelschäden auf den gemeindlichen Straßen in der Gemeinde Bosau auf einmal repariert werden, müsste die Gemeinde dafür zusammen rund 723 000 Euro ausgeben. Da sie das Geld allerdings nicht auf der „hohen Kante“ hat, wird mit jährlichen Ausgaben von bis zu 130 000 Euro geplant. So sollen im nächsten Jahr vor allen Dingen Maßnahmen in Sachen Starkregenschutz in Klenzau und Brackrade erfolgen. Dort waren nach Starkregen in diesem Jahr besondere Probleme aufgetreten.

Der neue Gemeindevertreter Holger Marohn (FDP) sieht das Verhältnis von Kosten und Aufwand als „infrastrukturelle Bankrotterklärung“ der Gemeinde Bosau: „Es kommen jährlich mehr Schlaglöcher in der Gemeinde hinzu als gestopft werden können“, ließ sich Holger Marohn von der im Bauausschuss anwesenden Planerin bestätigen. „Wir müssen für die Sanierung der Straßen und den Starkregenschutz in der Gemeinde mehr Geld ausgeben und das Land um Hilfe bitten“, sagte der FDP-Mann. Der neue Ausschuss-Vorsitzende Frank Sobieski (Grüne) meinte: „Das ist harte Realität, dass wir hinterherlaufen.“ Es sei derzeit nur noch eine Mangelverwaltung.