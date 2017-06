Schulung für Ehrenamtler der Flüchtlingshilfe

Rund 120 beim Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein (DKSB OH) in der Flüchtlingshilfe gelistete Ehrenamtslotsen begleiten Migranten bei der Bewältigung ihres Alltags. Um ihnen weiteres Handwerkszeug für die bevorstehende Aufgaben zu geben, veranstaltet der DKSB am Mittwoch, 21. Juni, zwischen 16 und 20 Uhr im Familienzentrum Neustadt, Am Rosengarten 10, eine Spezialschulung.

„Was ist zu tun, wenn …“ heißt das Motto. Denn hinter den Schlagwörtern wie Jobcenter, Kinder- und Elterngeldanträge, Integrationskurs oder Praktika sowie Ablehnungsbescheid, freiwillige Ausreise und Abschiebung stecken vielfältige Aufgaben und auch Fragen. Diese beantworten die Ehrenamtskoordinatoren Kerstin Ahrens und Simon Böhls ausführlich. Damit Teilnehmer mehr über ihre Wunschthemen und Antworten auf ihre Fragen bei der täglichen Arbeit mit den Migranten erfahren, können diese im Vorwege formuliert und dem Kinderschutzbund aufgegeben werden. „Unser Ziel ist es, bei dieser Schulung neben der Vermittlung aktueller Informationen und Tipps bei der Begleitung von Geflüchteten individuell auf die Bedarfe der Ehrenamtslotsen einzugehen“, sagen Ahrens und Böhls.

Zugleich erfahren die Teilnehmer durch die Weiterbildungs- und Schulungsangebote des Deutschen Kinderschutzbunds mehr über die breit gefächerten Vernetzungsmöglichkeiten in der Flüchtlingshilfe und können sich zudem untereinander austauschen.

Wer ebenfalls Geflüchtete begleiten oder sie punktuell unterstützen möchte, ist ebenso willkommen. Denn einige der Migranten haben bisher noch keine ehrenamtliche Betreuung und würden sich über Hilfe im Alltag freuen. Um diesen Menschen zu helfen, koordiniert der Deutsche Kinderschutzbund Ehrenamtslotsen in den Bereichen der Verwaltungsgemeinschaft Grömitz, der Stadt Neustadt, des Amts Ostholstein-Mitte und der Gemeinde Süsel.

Anmeldungen mit Wunschthemen und Fragen, die am Schulungstag behandelt werden sollen, sind zu richten an den DKSB OH unter Telefon 04561/5123-24 oder per E-Mail an ehrenamtskoordination@kinder schutzbund-oh.de.





von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Jun.2017 | 11:45 Uhr